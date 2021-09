Lury-sur-Arnon : pas de journée du patrimoine pour protester contre des éoliennes

Lury-sur-Arnon abrite une église du XIe siècle, les vestiges d'un château médiéval, de son mur d'enceinte et surtout deux tours de la même époque. Pour Catherine Célice, secrétaire de Lury Passion Patrimoine, ces vieilles pierres s'inscrivent aussi dans le paysage qui les entoure, "ce paysage, c'est un écrin pour nos vieilles pierres. C'est indissociable. Quel effet auront ces monstres de fer sur notre campagne, la faune et les riverains ? Cela n'a pas de sens d'œuvrer à la préservation de vieux bâtiments si on laisse les paysages juste à côté, se dégrader. L'autre association, Lury sans Eolienne, a déjà distribué de nombreux flyers et des affiches pour les habitants opposés à ces éoliennes, et nous on a pensé que boycotter ces journées du patrimoine serait un signal encore plus fort."

Catherine Célice, secrétaire de l'association Lury Passion Patrimoine © Radio France - Michel Benoit

Le promoteur avait prévu d'ériger quatre éoliennes, mais a reculé en ramenant leur nombre à trois.

Plusieurs éoliennes sont déjà visibles quand on arrive à Lury sur Arnon © Radio France - Michel Benoit

Il faut dire qu'il y en a déjà quelques unes dans le secteur et ceci alors que le village espère aussi attirer des visiteurs intéressés par l'œnotourisme, "Lury est sur le vignoble de Reuilly, tout près de Quincy également " ajoute Catherine Célice. "Est-ce que les touristes viendront nous voir s'ils doivent traverser des forêts d'éoliennes avant d'arriver chez nous ?"

La tour sud de Lury sur Arnon, qui abrite une ancienne prison, est en cours de restauration. © Radio France - Michel Benoit

Pour Catherine Célice, il y a d'autres endroits pour implanter des éoliennes, "on a qu'à les mettre là où c'est moche ! On peut en construire près des autoroutes, près des lignes à haute tension. En revanche, il faut préserver nos villages et éviter d'en mettre en mer." Ce boycott est aussi repris par l'association des hébergeurs touristiques de l'Indre et l'association des vieilles maisons françaises.