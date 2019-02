Lutte contre l'antisémitisme : des milliers de personnes rassemblées partout en France

Des milliers de personnes se sont rassemblées mardi soir à Paris et en région pour dire non à l'antisémitisme, à l'appel d'une cinquantaine de partis, associations, mouvements.

Des milliers de personnes se sont rassemblées mardi soir place de la République à Paris et dans plusieurs régions de France au nom de la lutte contre l’antisémitisme. Ils étaient plusieurs centaines à Nantes, Bordeaux, Cherbourg, Metz, Clermont-Ferrand, Niort, Belfort, Bourges, Bayonne, Grenoble et en Isère, ou encore à Auxerre. 1.200 selon la police à Valence.

Au Havre, où plus de 500 personnes se sont rassemblées selon France Bleu Normandie, une Marseillaise a été entonnée.

Au #Havre, une Marseillaise est entonnée. "La République comme rempart à l'intolérance et à l'#antisemitisme", a écrit un homme sur une pancarte. pic.twitter.com/IVyy0OPrjQ — France Bleu Normandie (Seine-Maritime, Eure) (@fbleuhnormandie) February 19, 2019

À Rouen, un discours de Simone Veil, dont des représentations ont été taguées de croix gammées à Paris, a été lu.

Les participants sont déjà nombreux au rassemblement contre l'#antisémitisme Place du Général de Gaulle à #Rouenpic.twitter.com/t9jVj9dHgX — France Bleu Normandie (Seine-Maritime, Eure) (@fbleuhnormandie) February 19, 2019

Rassemblement également à Toulouse, où les noms des victimes de l'antisémitisme ont été égrenés.

A #Toulouse , plusieurs centaines de personnes se rassemblent pour dire non à l' #antisémitisme . Beaucoup d'anonymes. pic.twitter.com/cJBKyTVG8O — France Bleu Occitanie (@bleuoccitanie) February 19, 2019

A #Toulouse le rassemblement contre l #antisémitisme se termine. Les politiques étaient nombreux mais surtout les Toulousains anonymes de tous horizons. Pas de prises de parole. Une marseillaise et les noms des victimes de l'antisémitisme égrènés. pic.twitter.com/HJwUrtCt8j — France Bleu Occitanie (@bleuoccitanie) February 19, 2019

À Limoges, 200 personnes se sont rassemblées dont des "gilets jaunes", venus avec une pancarte "fâchés mais pas fachos".

Des #GiletsJaunes participent au rassemblement contre l'antisémitisme à #Limoges avec ce message "fâchés mais pas fachos" pic.twitter.com/Igwint7GFG — France Bleu Limousin (@FBLimousin) February 19, 2019

Des "gilets jaunes" étaient aussi présents à Paris, Albi et Bordeaux où l'un d'eux s'est adressé à la foule : "Je vous demande pardon" a-t-il dit.

Politiques, associations, rabbins et président du CRIF se rassemblent contre l’antisémitisme à Bordeaux pic.twitter.com/H7M9U8enZw — France Bleu Gironde (@Bleu_Gironde) February 19, 2019

Un gilet jaune prend la parole : « je vous demande pardon » pic.twitter.com/0Lpd1kAyCl — France Bleu Gironde (@Bleu_Gironde) February 19, 2019

À Brest, un millier de personnes environ ont applaudi une chorale qui interprétait "Nuit et Brouillard" de Jean Ferrat.

#CaSuffit à #brest environ un millier de personnes pour dire non à l'antisémitisme et applaudir une chorale chantent Nuit et Brouillard pic.twitter.com/1luVoAxWeL — Bleu Breizh Izel (@Francebleubzh) February 19, 2019

"L'antisémitisme, c'est l'affaire de tous les Français."

À Paris, un périmètre de sécurité a été délimité par des barrières au centre de la place noire de monde, où les responsables politiques ont commencé à se presser vers 19H00. Une vingtaine de membres du gouvernement, les chefs des principaux partis politiques à l'exception de Marine Le Pen (Rassemblent national) et Jean-Luc Mélenchon ( La France Insoumise), et deux anciens présidents se sont joints aux anonymes qui brandissaient des pancartes "Ça suffit" - le mot d'ordre du rassemblement - et "non à la banalisation de la haine" .

"L'antisémitisme, c'est un fléau, c'est une attaque contre la République", a notamment commenté François Hollande. "L'antisémitisme, ce n'est pas l'affaire des juifs. C'est l'affaire de tous les Français" a-t-il ajouté. "Un certain nombres d'individus provoquent, insultent l'autorité de l'État, l'État doit répondre. Je suis sûr qu'il le fera, mais il faut le faire maintenant et avec une fermeté extrême", a pour sa part souhaité l'ancien-président Nicolas Sarkozy.

Ian Brossat, le chef de file du PCF pour les Européennes, est venu avec Lassana Bathily, le héros de l'Hyper Cacher parisien.

Jean-Luc Mélenchon, lui, s'est joint au rassemblement marseillais. Il avait annoncé qu'il participerait à la condition que sa sécurité soit assurée.

Quant à Marine Le Pen, elle n'a pas participé au rassemblement. Accompagnée de trois députés, la patronne du Rassemblement national est allée se recueillir à Bagneux (Hauts-de-Seine) devant une plaque en hommage à Ilan Halimi, jeune juif tué en 2006 après avoir été séquestré et torturé. La presse n'avait pas été conviée.

Emmanuel Macron se recueille au Mémorial de la Shoah

Emmanuel Macron, en déplacement mardi après-midi dans le Bas-Rhin où un cimetière juif a été profané dans la nuit de lundi à mardi, n'a pas participé au rassemblement parisien. Il s'est rendu au Mémorial de la Shoah, accompagné des présidents des deux chambres du Parlement, Gérard Larcher et Richard Ferrand, pour se recueillir et déposer une gerbe. "La République est un bloc", a-t-il déclaré.

Le chef de l'État doit prendre la parole plus longuement ce mercredi pendant le dîner annuel du Conseil représentatif des institutions juives (Crif). "J'aurai à dire les actes que nous souhaitons prendre", a-t-il précisé. Le président de la République a déjà annoncé qu'il n'était pas favorable à la pénalisation de l'antisionisme, réclamée par un groupe de députés. "Je ne pense pas que pénaliser l'antisionisme soit une solution", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue géorgienne, Salomé Zourabichvili. "Mais je confirme que ceux qui, aujourd'hui dans le discours, veulent la disparition d'Israël sont ceux qui veulent s'attaquer aux Juifs. Je pense néanmoins que lorsqu'on rentre dans le détail, la condamnation pénale de l'antisionisme pose d'autres problèmes", a ajouté Emmanuel Macron.

Dans une déclaration commune lue à l'issue d'une réunion avec le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, les responsables des cultes et d'organisations laïques ont appelé au "sursaut des consciences" face aux actes antisémites qui "meurtrissent la France toute entière".