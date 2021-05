Lutte contre l'homophobie : 300 personnes ont manifesté ce samedi à Besançon

Aucun arc-en-ciel dans le ciel bisontin ce samedi 15 mai après-midi mais plutôt une vague arc-en-ciel qui s'est déferlée dans la boucle du Doubs à Besançon. Environ 300 personnes ont répondu à l'appel de plusieurs associations (Aides, Nouvel esprit, Amnesty international, Collecitf xyz, SOS Racisme, Le Refuge) pour manifester leur lutte contre les actes homophobes et transphobes.

300 personnes mobilisées pour cette marche blanche, c'est autant qu'en 2019 à la même date.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

De l'aveu de manifestants à Besançon, « il y a des secteurs où l'homosexualité et la transexualité sont de mieux en mieux acceptées, mais il en existe d'autres où cela reste très figé ». D'où l'appel à cette marche blanche ce samedi 15 mai.

« Trop de gens souffrent de ne pas être acceptés tel qu'ils sont »

Stéphanie Barbot est présidente de l'association Nouvel esprit qui compte environ 60 adhérents chaque année. Pour elle, il est encore d'actualité de dénoncer les actes homophobes et transphobes : « Il existe encore trop de personnes qui subissent ce genre d'actes. »

Nos droits évoluent dans le bon sens. Mais les actes homophobes sont toujours trop nombreux. Stéphanie Barbot, présidente de l'association Nouvel esprit.

Ce qui est rassurant, considère Stéphanie Barbot, c'est « que de plus en plus de gens osent aller porter plainte et parler ». Toutes les associations citées ci-dessus se réunissent pour organiser de plus en plus d'interventions en milieu scolaire. Et, « on profite de cette journée du 17 mai (lundi prochain, NDLR), une journée internationale de lutte contre l'homophobie pour faire des actions de sensibilisation », comme cette marche blanche, organisée chaque année.

La mairie de Besançon inaugure lundi 17 mai des passages piétons arc-en-ciel

À l'occasion de la journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie le 17 mai prochain, la mairie de Besançon va inaugurer 4 passages pour piétons de couleur arc-en-ciel. Une opération déjà réalisée à Paris, dans le quartier du Marais.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Stéphanie Barbot, présidente de l'association Nouvel esprit, est tout sourire quand elle évoque ces nouveaux passages piétons : « Je suis heureuse que la ville de Besançon fasse ce geste de reconnaissance. » Elle espère que cette couleur interpellera les passants, et les engagera à se poser les bonnes questions.

Les quatre passages piétons arc-en-ciel seront inaugurés ce lundi 17 mai rue Mégevand, vers la place du Jura, vers le pont de la République, et à proximité du Frac.