Lutte contre l'homophobie dans le football "Attention à la surenchère" selon le président de la Ligue de Bretagne

Région Bretagne, France

Mercredi soir, le match de clôture de la 3ème journée de ligue 1 de football entre Nice et Marseille a été arrêté en raison de chants et de banderoles homophobes. C'est le 4ème match arrêté ainsi par l'arbitre depuis le début de la saison. La Ligue de Football Professionnel a décidé de sanctionner ces propos homophobes.

Mercredi soir aussi, la commission de discipline de la LFP se réunissait. Les clubs de Nancy et d'Ajaccio écopent d'un match ferme avec fermeture d'une tribune. Le Stade Rennais lui a droit à un rappel à l'ordre après les propos homophobes entendus lors de la réception du PSG au Roazhon Park.

Jean-Claude Hillion, le président de la Ligue de football de Bretagne, réagit à ces sanctions. Invité sur France Bleu Armorique, il estime qu'on est "dans la surenchère". "On joue au jeu du chat et de la souris entre les groupes de supporters et la LFP" explique Jean-Claude Hillion. Pour lui le fait d'arrêter les matchs n'est pas la solution.

"Ce qu'il faudrait c'est réunir les groupes de supporters et leur dire Stop"

Pour le président de la ligue de Bretagne, sans ce dialogue, ce sont les clubs qui vont subir les conséquences et le football mérite mieux que cela selon lui.

Et pour le football amateur?

Pour Jean-Claude Hillion, le problème n'est pas le même dans le football amateur. Il peut y avoir des insultes à caractère homophobe mais pas de banderoles contre la LFP.

"C'est un problème d'éducation, qui commence dans la famille, puis à l'école et avec le sport collectif. Mais il ne faut pas prendre le football en otage sur ces questions et commencer une vraie réflexion."