Lutte contre l'homophobie : une semaine entière de sensibilisation à Amiens

Ce mardi 17 mai 2022, c'est la journée mondiale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie et à Amiens des évènements sont organisés toute la semaine par des associations, comme hier sur la campus étudiant de la citadelle.

Comme tous les ans, ce mardi 17 mai c'est la journée mondiale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie et c'est aussi la dixième édition du festival Idahot. Il a lieu toute la semaine à l'initiative d'une petite dizaine d'associations. Tous les jours, des évènements sont organisés pour lutter contre les discriminations subies par communauté LGBTQIA+. Et ça a commencé hier, sur le campus de la citadelle, au sein de l'université de Picardie Jules Verne.

Un village associatif pour les étudiants

Toutes les associations membres du collectif Idahot étaient présentes, le lundi 16 mai, sur le parvis de l'université Picardie Jules Verne où différents stands étaient installés..

Sur celui de l'association SOS homophobie Picardie, les étudiants pouvaient échanger et se renseigner et sur celui de l'association Aides la prévention sexuelle était de mise avec une attention particulière donnée à l'importance de connaître son état sérologique.

Ce sont des droits humains

Et pour les étudiants venus, c'est une très bonne initiative. "Tout le monde devrait se sentir concerné par les droits des personnes LGBTQIA+", souligne Eva, ce sont des droits humains et il faut en parler."

Des évènements prévus tous les jours

En parler, c'est justement ce qu'ont prévu les associations amiénoises toute cette semaine. Un rassemblement a notamment lieu, ce mardi 17 mai, à partir de 18h00 devant l'hôtel de ville d'Amiens et pour retrouver le programme complet du festival Idhaot rendez-vous sur leur page facebook.