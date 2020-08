Lutte contre la drogue et les incivilités, pas de repos pour les gendarmes savoyards l'été

Tout l'été les gendarmes savoyards organisent des contrôles surprises sur les principaux lieux touristiques de la Savoie. Ils étaient ce vendredi au Bourget-du-Lac. Au programme, lutte contre les incivilités et la drogue le long des plages et dès les arrêts de bus.

Pas de repos pour les gendarmes de la Savoie. Alors que les touristes profitent des vacances, eux organisent des contrôles tout au long de l'été dans les lieux les plus touristiques du département. Ils étaient ainsi ce vendredi au Lac-du-Bourget, le long des plages et à un arrêt de bus à Technolac, le plus proche de la plage.

Un chien pour trouver de la drogue

Leurs objectifs sont de se montrer, lutter contre les incivilités mais aussi la consommation de drogue. Pour l'occasion ils ont avec eux un maitre chien et son malinois. Il est entrainé à sentir et trouver de la drogue mais aussi de l'argent liquide et des armes. La quinzaine de gendarmes se place au terminus de la Ligne A du bus, à Technolac, tout près de la plage et attend ainsi que les bus arrivent les uns après les autres.

Dès qu'il y en a un, plusieurs gendarmes montent alors à bord, expliquent la raison de leur présence puis le chien entre en action. Il renifle chaque passager des bus. La plupart sont jeunes, moins d'une vingtaine d'année. La recherche est infructueuse mais peu importe le but est également "de se montrer et marquer les esprits" explique un capitaine.

Un gendarme de la brigade cynophile de Savoie © Radio France - Luc Chemla

Une fois sorti du bus, les passagers forment deux files, se mettent les uns derrière les autres et doivent présenter une pièce d'identité.

Les passagers contrôlés sont les uns derrière les autres © Radio France - Luc Chemla

Les différents contrôles ont duré environ une dizaine de minutes. Personne n'a été verbalisé. Mais l'action fait son effet auprès des jeunes. "Cela fait flipper car au début on ne comprends pas pourquoi ils sont là", "Moi ça ne me choque pas et je trouve cela très bien. Je n'avais rien à me reprocher donc j'étais sereine", "On se demande s'il s'est passé quelque chose de grave puis ils nous rassurent. C'est bien de les voir. Mais j'ai quand même eu peur."

Après les contrôles à l'arrêt de bus, les gendarmes ont fait la même chose le long de la plage au Bourget-du-Lac.