Lutte contre la maltraitance des personnes âgées : En Dordogne, 71% des actes sont commis à domicile

Il y a eu 68 signalements pour des maltraitances sur des personnes âgées en Dordogne en 2022. 71% se sont produites à domicile. Le chiffre est dévoilé par l'association Cassiopea, ce jeudi 15 juin, journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées.

Le chiffre est dévoilé alors que c'est aujourd'hui, la journée mondiale de lutte contre ces maltraitances des personnes âgées. "C'est important de dire que la maltraitance a aussi lieu dans les domiciles, précise, sur France Bleu Périgord, Clémence Lepri, coordonnatrice de Cassiopea, qui aide les personnes fragiles. Elles sont du fait essentiellement de la famille pour une situation sur deux".

"Les principales maltraitances à domicile c'est des maltraitances psychologiques, détaille Clémence Lepri. On retrouve aussi des situations de maltraitance financière, des privation de droits, de citoyenneté. Ça, c'est le fait de prendre des décisions pour la personne à sa place. L'abus d'autorité aussi. Ce n'est pas forcément des maltraitances physiques, des violences physiques visibles. Il y a quand même des situations de maltraitance physique, mais ce sont plus des brutalités que des gifles ou des coups. C'est le fait de ne pas aller au rythme de la personne, de la brutaliser, de ne pas respecter ces difficultés aussi."

Les chiffres montrent que 42% de ces maltraitances à domiciles sont causées par des membres de la famille insiste la coordinatrice de l'association Cassiopea. Et il y a plusieurs explications : **"Une des raisons qui revient régulièrement, c'est l'épuisement. Le manque de moyens, le manque de répit pour les proches aidants qui s'occupent régulièrement, parfois qui cohabitent toute la journée avec leurs proches. On n'est jamais préparé à accompagner un proche qui rencontre des difficultés." Et elle rajoute : "C'est une mission qui est difficile, qui n'est pas forcément bien accompagnée."

Pour ça, l'association Cassiopea a mis en place le service d'écoute Allo maltraitance ALMA 24. Un numéro de téléphone pour signaler des maltraitances sur des personnes âgées ou en situation de handicap. C'est le 05.53.53.39.77 joignable les lundi et jeudi de 14h à 17h. Sinon, il y a aussi le numéro national, le 3977, joignable 7/7 en journée.

