Lutte contre la maltraitance en Ehpad : une dizaine de signalements sur un an en Gironde

Il y a un peu plus d'un an, c'était la déflagration dans le monde du grand âge, le livre Les Fossoyeurs du journaliste Victor Castanet révélait les mauvais traitements dans les Ehpad, gérés notamment par le groupe Orpéa. Depuis, l'entreprise s'est effondrée, mais les résidents sont-ils mieux traités qu'il y a un an ? 14.000 Girondins sont aujourd'hui en Ehpad, le département de la Gironde faisait ce mardi un bilan sur ce qu'il s'est passé depuis.

Selon Romain Dostes "il y a un avant et un après Orpéa." Le vice-président de la Gironde à la politique des aînés et au lien intergénérationnel au conseil départemental de Gironde explique que "depuis l'affaire Orpéa, une cinquantaine de contrôles ont été menés et surtout, il y a eu la constitution de nouvelles équipes, onze personnes ont été recrutées depuis le début de l'année. L'idée, c'est de ne pas contrôler tous les établissements, précise le vice-président, on contrôle des établissements qui font l'objet de signalements et justement, ce qu'on ne veut pas, c'est aller dans une logique de surveiller et punir et d'avoir un contrôleur derrière chaque porte d'établissement". Romain Dostes qui concède que "les cas de maltraitances graves sont extrêmement rares, de l'ordre d'une dizaine environ sur une année".

