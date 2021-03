Lutte contre la pédocriminalité : le diocèse de Paris ouvre son site "Protéger l'enfance"

"Protéger l'enfance", c'est le nom du site développé et mis en ligne ce mardi par le diocèse de Paris. L'Eglise veut protéger les mineurs et lutter contre la pédocriminalité en faisant de la prévention via son site.

Le site a été conçu par les équipes chargées de l'enfance et de l'adolescence pour le diocèse de Paris, avec Mgr Thibault Verny, évêque auxiliaire du diocèse, responsable de la coordination de la lutte contre les abus.

Un site pour tous sans distinction de religion

Le diocèse veut "s'adresser à tout citoyen, quelle que soit sa situation ou sa religion".

Ce site internet recense de nombreux outils à destination des enfants, des adolescents et des adultes. Il réunit et centralise "un nombre important de vidéos ressources et de conseils" existant déjà, affirme le diocèse dans un communiqué.

Un site pratique en trois parties

La première partie du site "Protéger l'enfance" est destinée à "sensibiliser", à l'aide de vidéos courtes adaptées à chaque tranche d'âge.

La deuxième permet d'agir par exemple pour aider à signaler tout fait inquiétant à la police ou pour inviter à "appeler le 119".

La dernière partie permet d'aller plus loin sur le sujet. Elle propose des témoignages de victimes et d'associations, des données, des reportages et un numéro d'appel ouvert aux "personnes ayant des pulsions pédophiles et cherchant de l'aide".