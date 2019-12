Noël : l'association Amiens Jeunes a besoin de dons pour son réveillon pour les personnes âgées isolées

Amiens, France

Pour la 57ème année consécutive, l'association "Amiens Jeunes" va organiser, le 24 décembre 2019, un réveillon de Noël pour les personnes âgées en situation de solitude. Pour financer cette soirée, à laquelle 450 personnes doivent participer, les bénévoles ont lancé une campagne de dons fin de mois de novembre.

Fabrice Rabier, secrétaire de l'association, explique à quoi vont servir les fonds récoltés Copier

Au moins 12 000 euros sont nécessaires

Pour organiser cette soirée de Noël, il faut récolter "entre 12.000 et 14.000 euros", explique Fabrice Rabier, bénévole depuis plus de 20 ans et secrétaire de l'association. La somme servira pour le repas, la décoration de la salle et pour offrir des cadeaux aux participants.

Pour collecter les dons, un stand est installé près des caisses du supermarché Auchan, dans le centre commercial de Dury, au sud d'Amiens. Les bénévoles font des paquets cadeaux en échange de dons. L'an dernier, en 2018, c'est là qu'un tiers de la somme totale - près de 4000 euros - a été récoltée.

Fabrice Rabier est passé maître dans l'art du paquet cadeau ! © Radio France - Adrien Beria

Des tirelires chez les commerçants

Un autre moyen de contribuer à ce réveillon solidaire : mettre une pièce (ou plus) dans l'une des 250 tirelires installées chez les commerçants du centre-ville d'Amiens.

L'association cherche également toujours des bénévoles pour le soir de Noël, surtout des chauffeurs, des personnes qui pourront amener et ramener les personnes âgées de leur domicile au lieu de la fête - la salle des Events de Salouël.