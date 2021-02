Lutte contre le gaspillage alimentaire : une pétition pour en faire une grande cause nationale

A la veille de la discussion d'une nouvelle proposition de loi portée par le député mayennais Guillaume Garot, le mouvement Too Good To Go a mis en ligne une pétition pour faire de la lutte contre le gaspillage alimentaire une grande cause nationale. Près de 30.000 personnes l'ont déjà signée.

En une semaine, près de 30.000 personnes ont signé la pétition du mouvement anti-gaspillage alimentaire Too Good To Go, visant à soutenir la proposition de loi du député socialiste de la Mayenne Guillaume Garot : "face à la crise climatique et économique qui va s'accélérant, nous ne pouvons plus faire l'économie de l'action et de la mobilisation collectives pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Nous avons besoin d’un engagement commun renforcé pour y mettre un terme. Faire du gaspillage alimentaire la grande cause nationale de 2021 nous y aidera".

à lire aussi Le député PS de la Mayenne, Guillaume Garot, veut créer une police du gaspillage alimentaire

Son texte est examiné ce mercredi à l'Assemblée Nationale. Le gaspillage alimentaire doit devenir une grande cause nationale estime-t-il. Dix millions de tonnes de nourriture partent chaque année à la poubelle en France.

Parmi les mesures que le député socialiste propose par ailleurs pour accélérer sur ce sujet : la création d'une police du gaspillage, la création d'un fonds de 50 millions d'euros afin de financer des projets d’investissement et de fonctionnement, comme l’achat d’un camion frigorifique par une association, une campagne de sensibilisation régionale, une action anti-gaspi menée par une collectivité dans des cantines, etc.