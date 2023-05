Lutte contre le harcèlement de rue : le dispositif "Angela" mis en place à Deauville et ses alentours

Lutter contre le harcèlement de rue en mettant à contribution les commerçants des villes, c'est ce qu'a décidé la Communauté de communes (CDC) de Deauville. Objectif ? Apporter de l'aide aux femmes mises en difficulté par une personne au comportement déplacé.

Si le dispositif est d'ores et déjà mis en place dans de nombreuses villes françaises, le projet entre en vigueur dès aujourd'hui dans cette zone géographique plutôt favorisée du Calvados.

Le principe est simple, dès lors qu'une femme est dans une position inconfortable dans la rue à cause d'autrui, elle peut, si elle le souhaite, entrer dans un commerce de proximité afin d'y être reçue et mise en sécurité. L'enjeu étant que le plus de commerçants acceptent de participer pour offrir davantage de possibilités aux femmes de se mettre à l'abri en cas de besoin.

Des cas déjà relevés à Deauville ?

Si la cité normande n'est pas réputée pour son harcèlement de rue, Colette Nouvel-Rousselot, vice-présidente de la Communauté de communes en charge de la prévention et de la sécurité, affirme que des scènes de ce type se sont déjà déroulées : "On a eu quelques cas, particulièrement en période estivale où l'on a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur. Ce sont des gens moins fidèles et qui peuvent parfois se permettre n'importe quoi parce qu'ils pensent avoir tous les droits".

Ce nouveau dispositif est déjà en marche dans certains commerces et sera voué à s'étendre dans d'autres dans les prochains jours. C'est en tout cas ce que souhaite Laure Lamy, secrétaire de l'association Cap Trouville qui soutient entièrement le projet. "Maintenant que la machine est lancée, nous avons hâte. Nous allons présenter le dispositif aux commerçants très rapidement", explique-t-elle.