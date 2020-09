Lutte contre le radon en Mayenne : « Aérez bien votre maison ! »

Environ 70 habitants de Mayenne et ses alentours ont participé à la restitution des résultats d'une enquête sur la présence du radon à l’intérieur de leur domicile. L'occasion pour l'Agence Régionale de Santé, le CPIE et l'association Synergies de donner des conseils aux Mayennais pour l’éliminer.

La présence du radon en Mayenne est un problème persistant. Les deux tiers du département sont classés "à risque" et particulièrement le Nord-Mayenne. Ce mercredi soir d'ailleurs à Mayenne, dans la salle des spectacles de l’hôpital, le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement, accompagné de l'Agence Régionale de Santé et de l’association Synergies ont présenté les résultats des mesures du radon chez les particuliers présents.

290 dosimètres ont été distribués fin 2019 aux riverains pour qu'ils mesurent le radon chez eux. 270 dosimètres ont été rendus et 256 ont été validés. Il apparaît que dans 87% des cas les résultats sont "positifs et rassurants". C’est-à-dire que les émissions de radon ne dépassent pas les 300 becquerels par mètre cube, le seuil de déclenchement des actions correctives d’après l’Organisation Mondiale de la Santé. Dans trois logements à Mayenne, le niveau du radon s'est évalué à 900 Bq/m3 et a nécessité des rénovations rapides.

Lors de cette réunion à Mayenne, les habitants présents ont pu entendre les nombreux conseils donnés par l'association Synergies notamment. Bien aérer son logement en ouvrant, si possible, dix minutes par jour chaque fenêtre. Une trop forte exposition au radon peut entraîner des complications de santé. Ce gaz radioactif, inodore et incolore est classé cancérigène depuis 1987.