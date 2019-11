Lutte contre le sida : opération "1 conso = 1 capote" chez les restaurateurs de Dordogne

À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida le 1er décembre, les acteurs de la prévention dans le département mettent en place l'opération "1 conso = 1 capote" chez des restaurateurs. A partir de ce jeudi et jusqu'à dimanche, les bars et cafés distribueront préservatifs et flyers.