Port-sur-Saône, France

Utiliser le téléphone portable au volant est dangereux, les automobilistes qui n'en étaient pas convaincus et qui empruntaient la RN19 ce vendredi après-midi à hauteur de Port-sur-Saône en ont fait les frais.

Sur toute l'après-midi, plus de 25 gendarmes ont été mobilisés dans toutes les brigades de Haute-Saône pour effectuer des contrôles au bord des routes du département. Le plus gros de tous ces contrôles était établi à Port-sur-Saône où 13 gendarmes en uniforme ont traqué les automobilistes récalcitrants, il faut ajouter à ce chiffre un certain nombre de gendarmes en tenue civile et en véhicules banalisés noyés dans la circulation.

Zyad Khoury, le préfet de Haute-Saône sur le contrôle de Port-sur-Saône. © Radio France - Jean-François Fernandez

Le préfet de Haute-Saône, Zyad Khoury a tenu à se rendre sur le plus gros contrôle du département le long de la RN 19 à Port-sur-Saône.

Téléphoner au volant multiplie par 3 le risque d'accident... si vous utilisez un téléphone pour lire ou écrire un sms au volant, le risque d'accident est multiplié par 23", Zyad Khoury le préfet de Haute-Saône.

Zyad Khoury, le préfet de Haute-Saône. Copier

Sur le seul point de contrôle de Port sur Saône, entre 14h et 18h, au total 56 automobilistes ont été verbalisés pour utilisation du téléphone au volant.

Lors de ce contrôle, d'autres infractions ont été verbalisées

5 non port de ceinture

4 franchissements de ligne continue

2 conduites sous l'emprise de stupéfiants

11 autres infractions diverses...

L'utilisation du téléphone au volant c'est 3 points en moins sur le permis et 135 euros d'amende.