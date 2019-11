Lutte contre les abus sexuels dans l'Église : une convention inédite signée à Grenoble avec la justice

Grenoble, France

Les diocèses de Grenoble-Vienne, de Valence et de Gap vont signer ce vendredi un accord inédit avec la cour d’appel de Grenoble. Son but ? Lutter contre les violences pédophiles et autres abus sexuels dans l'Eglise, en facilitant les suites judiciaires et la communication avec Justice. « Tout ce qui peut être fait pour protéger les mineurs des violences sexuelles est une bonne chose », acquiesce François Devaux. Mais pour le membre de l’association d’aide aux victimes des prêtres pédophiles La Parole Libérée, cet accord encore Eglise et Justice ne devrait pas être nécessaire : « on rappelle juste ici qu’il faut respecter la loi, donc moi je dis bravo », ironise François Devaux, « mais pourquoi est-ce que toutes les autres institutions comme l’Education nationale n’ont pas à signer ce type de protocole pour respecter la loi ? » feint-il de questionner. D’après le membre de l’association, l’Eglise reconnaît via ce protocole « un manque de civisme des évêques français ». « Ce protocole montre surtout que les évêques ne respectent toujours pas les lois de la République française ».

« La commission Sauvé (sur les abus sexuels dans l’Eglise) a recensé 3 400 témoignages d’agressions sexuelles et jusqu’ici on constate que les évêques sont incapables de mettre en place de vrais procès pour enrayer des déviances abominables au sein de leur institution » martèle encore François Devaux. Selon lui, l’Eglise est encore loin d’être exemplaire dans l’accompagnement des victimes de leurs prêtres : « rien que pour que les évêques rencontrent les victimes l’an dernier, il a fallu négocier deux ans ».

François Devaux conclut, pour lui, l’Eglise est aujourd’hui contrainte de changer : « il y a une prise de conscience de toute l’humanité sur l’attitude de cette institution » constate-t-il. Les efforts de l’Eglise seraient donc un coup de communication pour garder ses fidèles : « Dans cinq ans il y aura 5 000 prêtres en France, aujourd’hui on en compte 13 000 alors qu’il y a 30 ans, ils étaient 44 000. L’Eglise est obligée de démontrer qu’elle fait les choses bien car la confiance et les fidèles quittent l’institution. ».