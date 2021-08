Lutte contre les cambriolages : les conseils des forces de l'ordre pour partir sereinement en vacances

Vous partez en vacances avec la peur de vous faire cambrioler durant votre absence? Voilà quelques conseils pour réduire les risques.

"Il faut bien vérifier que tout est fermé et activer le système d'alarme quand la maison en dispose", rappelle Patrick Valentin, le directeur départemental adjoint de la sécurité publique en Moselle. Attention aussi à "ne rien laisser dans le jardin qui pourrait aider les personnes malintentionnées à rentrer dans le domicile : échelle, échafaudage, outils".

Demandez à ce qu'on vide votre boîte aux lettres

Si vous partez assez longtemps, le courrier peut vite s'accumuler et déborder de votre boîte aux lettres, ce qui peut pousser des cambrioleurs à visiter votre domicile, ayant la quasi-certitude que vous n'êtes pas là : "Demandez à vos voisins de la vider régulièrement pendant votre absence", conseille Patrick Valentin, qui recommande aussi de ne pas laisser de trousseaux de clés cachés à l'extérieur.

"Il faut placer en lieu sûr et non visible les objets de valeur, et les photographier pour faciliter les recherches en cas de vols", explique encore Patrick Valentin, et "éviter de garder chez vous des cartes de paiement dont pourraient se servir les cambrioleurs".

Enfin, pour partir l'esprit totalement tranquille, vous pouvez aussi vous inscrire à l'opération "tranquillité vacances" : les gendarmes et policiers garderont un œil sur votre maison en faisant des rondes.