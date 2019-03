Lutte contre les discriminations en Meurthe-et-Moselle : "Je viens d'un monde où tout le monde a sa place"

Nancy, France

C'est une bibliothèque pas comme les autres. Une bibliothèque des "livres vivants" constituée dans le cadre des rencontres "Egalité, fraternité, agissez !" organisées par le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Une dizaine de personnes partagent en tête-à-tête des tranches de vie avec leurs "lecteurs" pour les sensibiliser à une "différence" qui peut être source de discriminations. Parce qu'ils souffrent d'un handicap, d'une addiction, parce qu'ils sont homosexuels ou qu'ils ne savaient plus lire ni écrire.

Benjamin, 45 ans, aujourd'hui amoureux des livres © Radio France - Isabelle Baudriller

Parmi les "livres vivants", Benjamin, 45 ans, dévoreur de livres - "je n'arrête pas !" - lui qui les rejetait, enfant. "J'avais un blocage dans ma tête. A l'école, beaucoup de personnes m'aidaient. Mais, de jour en jour, je me renfermais et c'était dur de demander de l'aide." Benjamin a réappris à lire et écrire il y a deux ans. "Là maintenant, je suis fier. Je peux montrer à tout le monde qu'on peut s'en sortir."

Benjamin et la lecture : "j'avais un blocage dans ma tête" Copier

"Chaque jour est un nouveau défi"

Romain, bientôt 29 ans et la "force de vivre" © Radio France - Isabelle Baudriller

Romain, bientôt 29 ans, tient aussi à se livrer. A 9 ans et demi, il a eu un très grave accident et a dû "se battre contre lui-même" pour sortir du coma. Sa famille et le sport lui ont permis de ne pas vivre dans un fauteuil. "On doit toujours se raccrocher à une petite chose. On grappille tous les jours de la force et c'est ça qui nous aide à vivre. Moi, je suis issu d'un monde où tout le monde a sa place. Chaque jour est un nouveau défi."

Romain, 29 ans : "grappiller tous les jours de la force" Copier