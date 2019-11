Féminicides : le collectif Les Colleuses dénonce "l'inaction de l'État" à Bayonne

Bayonne - France

On a longtemps parlé de "crime passionnel" avant d'employer les mots de "féminicide" ou "violences de genre" ces dernières années, pour désigner les femmes battues, tuées sous les coups de leur compagnon. Pour Maëlle Corre-Labat du collectif Les Colleuses c'est important d'avoir des mots pour désigner ces violences spécifiques, "parce qu'il y en a trop ! Trop de violences de tous types envers les femmes. On compte 219.000 cas de violences conjugales par an en France et 129 féminicides cette année, c'est à dire une femme tuée toutes les 48 heures".

à lire aussi Bayonne : un homme soupçonné d'avoir tué sa compagne

Peur de porter plainte

La jeune militante féministe affirme que "ces violences sont sous-estimées. On ne parle jamais des suicides à cause de ces agressions, il y en a eu 217 en 2018 selon un rapport de l'INSERM (Institut pour la Recherche Médicale), et on ne parle pas non plus des infanticides. On estime que 400 à 800 mineurs de moins de 15 ans meurent chaque année sous les coups de leurs parents."

"Il est temps que ça ressorte !" ajoute Maëlle Corre-Labat qui signale aussi que "seulement 19% des femmes portent plainte, et encore, 62% des plaintes sont classées sans suite. Dans deux cas de féminicide sur trois, la victime n'avait pas signalé les violences".

à lire aussi Contre les féminicides, des affiches collées sur les tribunaux partout en France

Les budgets ne sont pas suffisants

Maëlle Corre-Labat est membre du collectif "action collage féminicide" © Radio France - Bixente Vrignon

Le collectif Les Colleuses a organisé une action dans la nuit du samedi au dimanche 3 novembre en collant des affiches sur les tribunaux, parce que "les femmes fragilisées ont peur d'aller porter plainte, de ne pas être écoutées ni prises en charge. Il n'y qu'à voir, les plaintes contre les hommes agresseurs sont moindres: par exemple des stages de sensibilisation pour un homme qui s'est acharné à coups de hache contre sa femme". La lutte contre les violences conjugales est une grande cause nationale du gouvernement, alors "il y a des progrès" reconnait la porte-parole, "mais c'est pas assez, on manque de moyens, de structures et de formations. Les budgets ne sont pas suffisants alors que c'est grande cause nationale".

129e féminicide

Samedi 2 novembre à Bayonne, une femme était découverte sans vie à son domicile. L'enquête est en cours, mais pour Maëlle Corre-Labat, "il s'agit probablement du 129e féminicide pour cette année en France. C'est un homme qui avait déjà été condamné pour violences conjugales, et la victime couverte de bleus, donc ça parait être un féminicide".