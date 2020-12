Lutte contre les incendies : des citernes souples pour les pompiers de l'Eure

Une première citerne souple a été installée ce mardi à Marcilly-la-Campagne. L'équipement, financé par le conseil départemental de l'Eure, doit assurer la sécurité des habitants et des pompiers lors de leurs interventions.

La citerne de Marcilly-la-Campagne est d'une capacité de trente mètres cubes et permet aux pompiers d"intervenir sur un feu environ deux heures

C'est l'effervescence dans la tranquille rue de la cure à Marcilly-la-Campagne pour la mise en service de la première citerne souple. Elle ressemble à ces gros coussins qu'on peut trouver dans les jardins pour se prélasser au soleil l'été, sauf qu'elle fait trente mètres cubes et sert à alimenter en eau les pompiers pour lutter contre les incendies. Son fonctionnement est simplissime : "Les pompiers arrivent, se branchent directement sur la réserve d'eau, aspirent l'eau qui se trouve à l'intérieur et peuvent engager la lutte sans aucune difficulté de manière pérenne" détaille le colonel Frédéric Léguillier, directeur adjoint du Service départemental d'incendie et de secours de l'Eure.

Cette citerne permet aussi _"d’être dans un rayon d'action de moins de deux cents mètres"poursuit le pompier, car, depuis la modification du règlement départemental de défense incendie , les pompiers doivent avoir accès à un point d'eau à moins de deux cents mètres des habilitations. C'est loin d'être le cas dans l'Eure, "On avait pris beaucoup de retard" concède Pascal Lehongre, le président du conseil départemental de l'Eure qui espère "une couverture acceptable d'ici dix ans"._

Assurer la sécurité de tous

Si la citerne est mise à disposition gracieusement par le Département, Jean-Paul Hérouard, le maire de Marcilly-la-Campagne évalue le coût total à environ 20.000 euros pour mettre aux normes la défense incendie dans son village mais l'élu n'a pas hésité pour assurer la sécurité de ses concitoyens : "Il y a une bouche au bout de la rue, mais pas assez de pression, il faut protéger les habitations" explique-t-il. Pour permettre l'équipement des collectivités qui peuvent désormais voir leur responsabilité pénale engagée, le conseil départemental de l'Eure et l’État leur apportent leur soutien financier : "Plus d'un million d'euros pour l’État via la dotation d'équipement des territoires ruraux" avance Fabien Chollet, le directeur de cabinet du préfet de l'Eure.

Les pompiers de l'Eure sont intervenus près de 3400 fois pour des incendies au cours des neuf premiers mois de l'année 2020.