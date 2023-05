Lutte contre les incendies en Gironde : le préfet présente le dispositif 2023

Des moyens de lutte renforcés au sol et dans les airs, une plus grande vigilance face à la météo, des interdictions d'accès au massif et des caméras pour surveiller la forêt, le préfet Etienne Guyot a présenté ce mercredi à Landiras le dispositif 2023 de lutte contre les feux.

Exercice des pompiers à Landiras © Radio France - Stéphane Hiscock Le plan de lutte 2023 contre les incendies a été détaillé ce mercredi matin à Landiras par le préfet de la Gironde. Trois semaines après les annonces à Cazaux du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin Etienne Guyot a confirmé le pré-positionnement de 2 canadairs à Mérignac, dès que le risque le nécessitera. ⓘ Publicité 1 avion Dash, 4 avions Air Tractor et un hélicoptère bombardier d'eau seront aussi basés tout l'été en Gironde. Des renforts de pompiers sont promis dès que le risque incendie sera de niveau "modéré ". L'Etat va débloquer 36 millions d'euros supplémentaires pour les SDIS du Sud-Ouest afin d'acheter des camions supplémentaires aux pompiers. Marc Vermeulen le patron du Sdis 33, confirme aussi le renforcement de patrouilles préventives, par drone et par hélicoptère, pour mieux détecter les départs de feux. Autre moyen de détection : des caméras installées sur des châteaux d'eau et des tours de guet des pompiers. Leur installation va débuter dès cet été confirme Marc Vermeulen. loading Ma France : s'adapter au coût de la vie Vous constatez l'augmentation constante des prix et la diminution de votre pouvoir d'achat ? Vous avez trouvé des astuces, des bons plans, vous avez changé certaines de vos habitudes pour vous adapter à l'inflation ? Réparation, covoiturage, location, échanges de services... France Bleu, en partenariat avec Make.org , vous invite à partager vos idées originales et solutions concrètes du quotidien, et à donner votre avis sur celles d'autres citoyens. Trouvons ensemble les moyens de faire face à la vie chère !