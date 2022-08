Lutte contre les incendies : la prise de conscience des propriétaires de forêts privées dans le Tarn

Alors que des incendies font rage partout en France, les pouvoirs publics travaillent, depuis longtemps déjà, à la mise en place d’une politique de prévention et d’entretien des forêts publiques.

34.000 propriétaires dans le Tarn

Mais dans notre pays, la forêt est majoritaire privées. Les trois-quarts des bois appartiennent à de très nombreux propriétaires et eux aussi vont devoir apprendre à gérer le risque. Dans le Tarn par exemple, il y a 180.000 hectares de forêts dans le Tarn. 75% sont des forêts privées qui appartiennent à 34.000 propriétaires. Alors difficile d’être sûr que tous soient sensibilisés.

Il faudrait avoir des chemins de quatre mètres de large. © Radio France - SM

Prévenir les incendies, c’est d’abord assurer une bonne gestion des forêts insistent les professionnels du secteur. Pour Fransylva, la Fédération Forestiers Privés de France, "une forêt gérée est moins sensible à l’incendie qu’une forêt non gérée". Parce que les forestiers y assurent une surveillance, créent des pistes, limitent la présence de bois mort (et donc de combustible) au sol. Il faut aussi créer des pistes ou en tout entretenir les chemins pour permettre le passage de camions de pompiers. Le débroussaillage des sous-bois va aussi devenir un enjeu dans certains bois.

Des chemins de quatre mètres de large

Antoine d’Aragon, le président du Syndicat des Forestiers privés du Tarn admet que jusqu’ici, les propriétaires ont un peu négligé ce risque dans nos départements. Mais cela est en train de changer promet-il. "Depuis quelques semaines, je me promène dans les bois, chez moi, non seulement en me disant il faut intervenir, il y a peut être une coupe à faire, un reboisement à effectuer. Mais je circule avec l’œil de quelqu'un qui commence à avoir peur de l'incendie. Je pense que ça va devenir une obsession dans les prochains mois."

Le Tarnais estime qu'il faudra revoir les dessertes des forêts et des bois et éventuellement voir quelles peuvent être les accès à l'eau. Et Antoine d'Aragon assume que même chez lui, il peut y avoir quelques soucis. "Ce chemin, il n'est ce pas très bien. Il y a des des végétaux au milieu. Il faudrait avoir au moins quatre mètres pour être bien dégagé, pour qu'un engin de défense contre l'incendie puisse circuler normalement. Donc avoir des allées, c'est bien. Avoir des allées entretenues, c'est beaucoup mieux."

Le propriétaire tarnais pense que pour chaque forêts, on se pose les bonnes questions, avec humilité. "Il est important que chacun regarde aujourd'hui sa forêt en se disant en cas d'incendie, comment on fait, comment pourront intervenir les pompiers. Je pense que c'est une réflexion que nous n'avions pas forcément jusqu'à présent."

Demande pour des assurances incendies

Si évidemment les 34.000 propriétaires tarnais ne sont pas tous sensibilisés, mais on avance promet Antoine d’Aragon. " C'est la première année que je reçois des mails d'adhérents qui me demandent comment il faut faire pour s'assurer contre les incendies."

Les propriétaires veulent aussi tisser des liens plus forts avec les pompiers. Ils estiment que les services départementaux d'incendies et de secours permettront de mettre en place les bonnes pratiques.

En ce qui concerne les habitations, dans les zones à risque, le débroussaillement par les propriétaires des terrains situés à moins de 200 mètres des bois et forêts peut être obligatoire. En cas de risque exceptionnel, le maire peut ordonner à un propriétaire de nettoyer les coupes et des branchages.

