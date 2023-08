Lutte contre les incendies : une deuxième base aérienne de la sécurité civile bientôt à Mont-de-Marsan ?

Après Nîmes, la deuxième base aérienne de la sécurité civile sera-t-elle positionnée à Mont-de-Marsan ? C'est en tout ce qui est envisagé par le ministre de l'Intérieur. "Nous avons une base à Nîmes, le président de la République a souhaité, le parlement l'a d'ailleurs confirmé, une deuxième base. J'ai évoqué le fait que nous allions la mettre à Mont-de-Marsan, explique Gérald Darmanin ce mercredi depuis Libourne en Gironde. Je m'y rendrai à la fin du mois d'août, à la demande de la députée Geneviève Darrieussecq. Avec le ministre des Armées, nous étudierons la faisabilité de cette base, avec 40 premiers emplois dans les mois qui viennent".

ⓘ Publicité

Face à cette éventualité, la DFCI des Landes (associations de Défense des Forêts Contre les Incendies) est plutôt positive. "Tout ce qui rapproche et réduit les temps d'intervention est une bonne nouvelle" reconnaît Nicolas Lafon, président de la branche landaise. Il espère qu'avec des moyens aériens à disposition, les feux pourront être éteints plus rapidement. Il souligne tout de même que ce n'est pas la même chose que la 4e base de sécurité civile et ses 565 militaires, attribuée à Libourne, pour laquelle Mont-de-Marsan était candidate. Même son de cloche du côté du département des Landes, dont le président, Xavier Fortinon, explique que cette demande est assez vieille : "C'est une réponse importante en matière de lutte contre les incendies, ce sont des choses sur lesquelles on se bat depuis Henri Emmanuelli". Il préfère cependant attendre que le projet soit véritablement acté avant de se réjouir pleinement.

La députée des Landes et ancienne ministre Geneviève Darrieussecq se réjouit elle aussi d'un tel projet. "Si je me remémore bien, depuis que je suis Landaise, je vois tous les ans passer des articles du président du conseil départemental, des forces de lutte contre les incendies, des pompiers, demandant des Canadair, des moyens prépositionnés, compte tenu du risque de notre massif forestier. Alors je pense que s'il y a l'objectif d'installer une base particulière pour ces moyens, on ne peut que s'en réjouir. Ce sont des moyens qui seront pérennes et pérennisés sur le territoire, en plein cœur du massif forestier".