Lutte contre les pigeons : les villes de Caen et Ouistreham épinglées par une association de défense animale

La Normandie, mauvaise élève en matière de lutte contre les pigeons dans les villes : c'est ce que dénonce l'association PAZ (Paris Animaux Zoopolis), dans un état des lieux publié cette semaine . En se fondant sur les données fournies par plus de 140 villes partout en France, l'association a listé les communes qui ont fait le choix de méthodes dites cruelles pour réduire la population de pigeons sur leurs territoires respectifs.

En Normandie, certaines communes usent de méthodes non léthales d'après l'association PAZ, comme le Havre ou Caudebec-lès-Elbeuf. Ce qui ne serait pas le cas des villes de Caen et de Ouistreham, par exemple. "A Ouistreham, il y a des campagnes d'effarouchement ; des pigeonniers ont également été mis en place, mais dans les textes que la ville nous a envoyés, il est mention que ces pigeons peuvent y être tués", explique Amandine Sanvisens, co-fondatrice de l'association PAZ. "Et à Caen, il y a des campagnes de capture, mais il n'est pas précisé comment les pigeons sont ensuite tués, notre hypothèse étant que les pigeons sont sûrement gazés, ce qui est la technique la plus fréquente."

Des méthodes non léthales pour limiter la population de pigeons

"On est dans une société où dès qu'un animal liminaire, c'est-à-dire qui vit près des villes (lapin, rat, pigeon), nous dérange, et bien on le tue", déplore Amandine Sanvisens, qui appelle les communes à cesser toute méthode mortelle ou dangereuse pour ces animaux. Les villes de Flers et de Cherbourg ont également été questionnées par l'association, mais ont refusé de répondre.

Pour éviter la violence envers les pigeons, d'autres solutions existent, comme les pigeonniers contraceptifs. Une solution déjà mise en place à Sées (Orne) et qui devrait voir le jour dans les prochains mois à Mortrée. "On construit un pigeonnier dans la ville, et quand les femelles y pondent leurs œufs, un technicien vient les stériliser à l'aide d'une petite pique qui perce la coquille de l'œuf", explique Albin Granger, directeur de la société Sogepi Servibois, qui fabrique ces pigeonniers. "Les femelles vont quand même pondre des oeufs, mais en moindre quantité, ce qui permet de réguler la population sans violence." Coût d'un tel équipement : entre 11 000 et 20 000 euros selon les modèles.