Lutte contre les séparatismes : le projet de loi examiné à l'Assemblée nationale

Lutte contre la haine en ligne, réforme du financement des cultes, certificats de virginité, ou encore contrôle de l'instruction à la maison... L'Assemblée nationale entame ce lundi en séance plénière l'examen du projet de loi sur le renforcement de l'arsenal contre l'islamisme radical. Après une cinquantaine d'heures d'auditions, puis autant pour le passage au crible des articles en commission spéciale, les députés vont débattre pour deux semaines de ce texte "confortant le respect des principes républicains".

Face à l'islamisme radical "il faut aller plus loin, donner des outils supplémentaires à nos forces de sécurité, à notre système judiciaire, et avec ce projet de loi on s'en donne les moyens", a déclaré dimanche le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal sur BFMTV.

70 articles doivent être examinés dans un "temps législatif programmé" de 40 heures pour cadrer les débats (hors temps d'interventions des ministres et rapporteurs). Près de 2.650 amendements ont été déposés.

Des contre-projets à droite

Le sujet, sensible, suscite des commentaires acerbes des oppositions de droite et de gauche mais dans les rangs de la majorité LREM, l'heure est à un optimisme prudent. Selon un parlementaire interrogé par l'AFP, le climat dépendra "des individualités qui peuvent vouloir théâtraliser ou hystériser les débats".

En ligne de mire, les élus LFI et Jean-Luc Mélenchon, opposés à un texte jugé liberticide et accusé de "stigmatiser les musulmans" , mais surtout la droite et l'extrême droite. Le patron des députés LR Damien Abad déplore que le projet fasse l'impasse sur la "question migratoire, la radicalisation dans nos prisons ou dans nos entreprises privées". Les LR dévoileront mardi un contre-projet. Marine Le Pen a déjà présenté vendredi une contre-proposition de loi pour bannir les "idéologies islamistes" et interdire dans tout l'espace public le port du voile.

"Ceux qui souhaitent absolument prendre des mesures encore plus dures, encore plus difficiles, encore plus polémiques, simplement pour se refaire la cerise politique, sont les idiots utiles des islamistes", a commenté ce lundi sur France Inter Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur.