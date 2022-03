Lutte contre les violences conjugales : 1.000 boutons d'alerte mis en place par la région Auvergne-Rhône-Alpes

A peine 3 cm sur 3, pourtant la région Auvergne-Rhône-Alpes fondent sur eux de grands espoirs 1.000 boutons d'alerte ont été achetés par la Région en novembre dernier. Ils sont maintenant arrivés et prêts à servir. Ce sont les associations d'aide aux victimes qui sont chargées de leur distribution.

Discrets et simple d'utilisation

Très petit, d'une taille d'une pièce de 2 euros, ce bouton développé par l'entreprise avignonnaise MonSherif, peut se glisser partout. Dans une poche, un sac à main ou même sur une bretelle de soutien-gorge, les victimes de violences peuvent le garder sur elles, sans risque d'éveiller l'attention de leur agresseur.

Il fonctionne en Bluetooth avec le téléphone de la victime et on peut y enregistrer jusqu'à 5 numéros de proches, qui recevront les alertes. Les alertes se déclenchent par simple pression et sont de 3 sortes :

le clic prévention : avec une pression c'est un SMS qui informe vos contact d'une situation à risque, avec votre géolocalisation

: avec une pression c'est qui informe vos contact d'une situation à risque, avec votre géolocalisation le clic secours : avec deux pressions, ça déclenche un appel préenregistré en cas de grave danger, toujours avec votre localisation.

: avec deux pressions, ça déclenche un en cas de grave danger, toujours avec votre localisation. le clic alarme / enregistrement : avec une pression continue qui, en plus de l'appel à vos 5 contacts, déclenche une alarme, des sirène de police pour alerter les personnes au alentours qu'il se passe quelque chose de grave. Ce clic pression peut aussi permettre d'enregistrer ce qu'il se passe et constituer des preuves dans le cadre d'une procédure judiciaire.

L'expérimentation de ce dispositif a commencé et va durer 6 mois.

Faire une différence

Kezia* a été victime de violences conjugales. Elle est catégorique. Le bouton d'alerte aurait pu faire la différence. Elle se rappelle d'une fois où son conjoint voulait "la finir". C'est un message à son frère qui l'a sauvé. "Mon conjoint m'a enfermé, il m'a frappé, je pouvais plus bouger. Il est parti fumé, heureusement mon téléphone était à côté, j'ai juste eu le temps d'envoyer 'il me bat' à mon frère." Kezia a eu de la chance, son frère est arrivé à temps. "Avec ce bouton, j'aurai certainement pu appuyer, prévenir mes proches. _Ca lui aurait peut-être éviter de me casser les côtes et le bassin._"

Venue témoigner lors de la présentation du dispositif à Saint Just-Saint-Rambert, Kezia s'est vu offrir un bouton d'alerte MonSherif. Beaucoup d'émotion et un symbole pour elle qui a également vécu une agression sexuelle en pleine rue et qui ne sort plus seule. "Il ne va plus me quitter."

Ces boutons d'alerte sont également disponible à la vente.