Lutte contre les violences conjugales : la ministre de la Justice veut généraliser le bracelet électronique

La ministre de la Justice ne veut "pas d'expérimentation" mais passer "tout de suite à la généralisation" du bracelet électronique pour les ex-conjoints violents. Nicole Belloubet l'a affirmé ce lundi matin chez nos confrères de LCI. Le DEPAR, ou dispositif électronique de protection anti-rapprochement, est prévu par la loi depuis février 2017 mais n'a encore jamais été testé dans l'hexagone, contrairement à plusieurs autres pays européens.

Nicole Belloubet souhaite mettre en place le DEPAR "le plus tôt possible". Mais pour cela, il va falloir "modifier un tout petit peu la loi" : actuellement, ce dispositif n'est destiné qu'à "un certain nombre de personnes, celles qui ont été condamnées, et c'est trop restreint".

"Nous devons modifier la loi, et donc, puisque je dois modifier la loi, je fais généraliser immédiatement ce dispositif." - Nicole Belloubet

Ces modifications devraient avoir lieu dans les prochaines semaines. Le nouveau dispositif pourra être "prononcé au pénal, tant en post-sentenciel qu'en pré-sentenciel, y compris dans le cadre d'enquêtes préliminaires ou de flagrance, par un juge des libertés et de la détention", explique, à nos confrères de l'AFP, le porte-parole du ministère de la Justice, Youssef Badr.

70 femmes tuées depuis le début de l'année

Selon le Collectif des proches et familles de victimes de féminicides, 70 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-compagnon depuis le mois de janvier 2019. Chaque année, en France, ce sont près de 220.000 femmes qui sont victimes de ces violences conjugales.

Un rassemblement est d'ailleurs organisé ce samedi 6 juillet à 17h, place de la République à Paris, pour dire "stop aux assassinats de femmes". Le mot d'ordre : "Protégez-les !".