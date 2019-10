Lutte contre les violences conjugales : les premières pistes du gouvernement

Faciliter les signalements par les professionnels de santé, mieux former les forces de l'ordre, instaurer un "brevet contre la violence" dans les écoles : les groupes de travail du "Grenelle" contre les violences conjugales présentent mardi leurs premières propositions. Marlène Schiappa les détaille dans le journal La Croix.

Un "protocole clair" pour l'accueil des victimes

La secrétaire d'État fait part de son intérêt pour plusieurs des mesures évoquées dans ce rapport d'étape, notamment l'instauration d'un "protocole clair" avec une "méthodologie précise" pour les policiers et gendarmes amenés à accueillir des victimes de violences conjugales. Le gouvernement travaille donc sur une grille d'évaluation pour savoir si la victime est en danger de mort imminent.

Mme Schiappa évoque également la possibilité de "réquisitionner les armes à feu dès la première plainte", armes qui constituent "le premier mode opératoire, devant les coups", dans les féminicides.

Une "évolution du secret médical"

Troisième sujet qui a retenu l'attention de la secrétaire d'État: "l'évolution du secret médical", qui pourrait permettre aux professionnels de santé de signaler plus facilement une situation de violence, même sans l'accord de la victime.

Définir les violences psychologiques

Le texte préconise aussi de définir les violences psychologiques et l’emprise, et de faire du suicide forcé une circonstance aggravante. Pour Marlène Schiappa, "la notion d’emprise est récente. Ces violences doivent aussi être mieux spécifiées". Le gouvernement travaille "à _mieux rembourser la prise en charge psychologique_, encore trop coûteuse".

Le Gouvernement va désormais examiner ces travaux dans le détail. Les députés s’en inspireront pour porter des mesures législatives dans les prochaines semaines. Ces travaux alimenteront la réflexion interministérielle qui aboutira, le 25 novembre, à l’annonce de nouvelles mesures, plus efficaces, plus protectrices, plus harmonisées aussi, afin que cesse enfin le fléau des violences conjugales.