Lutte contre les violences faites aux femmes : le collectif Nous toutes s'implante dans la Marne

Le collectif Nous toutes a désormais une antenne dans la Marne. Les pages Facebook et Instagram viennent d’être mises en ligne. Ce collectif a été créé en 2018 au niveau national, à la suite des mouvements #Metoo et #Balancetonporc, pour combattre les inégalités homme-femme, le harcèlement de rue, les violences sexistes, sexuelles, les féminicides et plus généralement les violences faites aux femmes.

Il y a un an, le gouvernement mettait en place un Grenelle contre les violences conjugales. Selon Caroline de Haas, il reste encore beaucoup à faire pour lutter contre ce fléau. "On s’est rendu compte qu’il y avait deux grands manques dans ce Grenelle. Le premier manque c’est qu’il y a tout un volet qui est absent des politiques publiques sur les violences, c’est la prévention", explique la co-fondatrice du collectif Nous toutes, invitée de France Bleu Champagne-Ardenne ce mercredi 7 octobre 2020.

le gouvernement n’a quasiment pas mis un euro supplémentaires en 2020 sur la question des violences

"Je rappelle qu’en France chaque jour 250 femmes sont victimes de viol ou de tentative de viol. Les études montrent que 32% des femmes ont déjà subi du harcèlement sexuel sur leur lieu de travail. On n’est pas sur un petit problème, on est sur un problème qui nous concerne toutes et tous. Si on veut s’en sortir, un des principaux leviers d’action c’est la prévention. Faire de l’éducation dans les écoles, former les professionnels et là-dessus il n’y a rien dans le Grenelle", regrette Caroline de Haas.

Dans le ressort du tribunal judiciaire de Reims, on enregistre près d’une plainte par jour pour violences conjugales. Entre 350 et dossiers 370 dossiers sont enregistrés chaque année. "La deuxième chose qui manque c’est les moyens. Faire des grandes réunions avec des associations féministes pour faire de la communication, ça le gouvernement sait faire et il le fait très bien. Mais quand il s’agit de mettre en place des politiques publiques qui vont réellement changer les choses dans la vie du quotidien cela demande des moyens et le gouvernement n’a quasiment pas mis un euro supplémentaire en 2020 sur la question des violences", rajoute Caroline de Haas.

Une journée d'action le 21 novembre

Cette année, en raison de la crise sanitaire, le collectif Nous toutes n’organisera pas de grande marche à Paris ou ailleurs en France comme ces deux dernières années. Cette année, l’action du collectif aura lieu le samedi 21 novembre à 14h30 sous une autre forme.

"On va se retrouver en petits groupes de 10, pour respecter les consignes sanitaires, devant tous les lieux institutionnels qui aujourd’hui n’accueillent pas de manière efficace les femmes victimes. On sera devant les commissariats, les gendarmeries et devant les tribunaux. Ce sera notamment l’occasion pour les militantes d’exprimer ce refus de voir les institutions participer à ce qu’on appelle la culture du viol, cette idée selon laquelle notre société continue à banaliser les violences et à les tolérer", dit Caroline de Haas.