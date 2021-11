Lutte contre les violences faites aux femmes : les appels d'urgence ont augmenté de 6% en 2020 dans la Loire

Dans la Loire, les appels d'urgence pour violences conjugales ont augmenté de 6% en 2020, selon SOS Violences conjugales 42. L'association met en place plusieurs actions pour accompagner à la fois les victimes et les auteurs de ces violences.

Un dispositif d'urgence exceptionnel dans la Loire

En dehors du 3919 et des permanences existantes auprès de plusieurs associations ligériennes, les victimes de violences conjugales peuvent se tourner vers un dispositif d'urgence. Il s'agit de mettre à l'abri les victimes, en appelant le 115. "Je prends un exemple, une personne qui habite Saint-Etienne qui craint d'être victime de féminicide, peut appeler ce numéro d'urgence du 115. Elle se verra proposer une solution pour aller, par exemple sur Roanne, ce qui lui permet de s'éloigner de son lieu de vie, d'être plus en sécurité" précise Pauline Chassin-Ezziani, directrice de SOS Violences conjugales 42, qui était notre invitée ce jeudi matin. Ce dispositif existe dans certains départements en France, notamment dans la Loire.

300 auteurs accompagnés en 2021 dans la Loire

SOS Violences conjugales 42 accompagne également les auteurs des violences, qu'ils soient homme ou femme. Au cours de l'année 2021, l'association estime avoir reçu et accompagnée 300 auteurs de violences, contre une centaine les années précédentes. "On voit vraiment l'effet #metoo et l'effet Grenelle, qui a permis une prise de conscience" souligne Pauline Chassin-Ezziani. Pour que le problème des violences soit réglé, "il faut qu'on le règle avec toutes les personnes concernées, victimes comme auteurs". L'association SOS Violences conjugales 42 propose, en premier lieu, un entretien individuel avec l'auteur, avec une partie psychologique sur le vécu de la personne, sur sa manière de réagir dans le couple. "Ensuite, on va proposer des stages collectifs qui sont des stages de responsabilisation prévus par la loi de 2014" ajoute la directrice.

3919, plateforme nationale pour signaler les violences conjugales. © Radio France - Radio France

L'association SOS Violence conjugale à 42 propose également un accueil anonyme et gratuit, au 04.77.25.89.10, avec des permanences à la fois à Saint-Étienne et à Roanne.