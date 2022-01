Lutte contre les violences faites aux femmes: un nouveau poste d'intervenant social signé par Marlène Schiappa

Table ronde entre Marlène Schiappa, la préfecture, la mairie de Dijon et de nombreux acteurs contre les violences faites aux femmes dans le territoire

A partir du 7 février 2022, il y aura deux intervenantes sociales en Côte d'Or, qui se trouveront toutes les deux au commissariat de Dijon. Une avancée dans la lutte contre les violences faites aux femmes d'après Marlène Schiappa, la ministre de la Citoyenneté qui a fait le déplacement à Dijon le vendredi 14 janvier pour signer la création du nouveau poste.

"L'intervenante sociale fait le lien entre la victime, les associations et les forces de l'ordre. Elle permet aux femmes de découvrir les dispositifs et droits que leur ouvre leur plainte : bracelet anti-rapprochement, aides financières, des centres pour se loger... Elle sert aussi à mettre les victimes en confiance car c'est dur de raconter quand on s'est fait agresser" explique la ministre.

Un nouveau poste apprécié par le département, les forces de l'ordre et les associations d'aide aux victimes, mais qui reste insuffisant. En effet, ce métier existe depuis 2006, la Côte d'Or avait été dans les premiers départements à en avoir un mais cela ne suffit plus.

Selon François Rebsamen, le maire de Dijon, l'intervenante sociale a traité 1.759 situations en 2019. D'après Solidarité Femmes 21, il faudrait donc trois postes supplémentaires pour être vraiment efficace dans le maillage du département.

Margot Legendre, psychologue au commissariat de Dijon et Marlène Schiappa, ministre de la Citoyenneté © Radio France - Louise-Adélaïde Boisnard

Un nouveau poste mais deux nouvelles recrues

Depuis le mois d'août 2021, il n'y a plus d'intervenante sociale au commissariat. Le poste est vacant car l'ancienne intervenante est partie se former en école de police.

C'est Margot Legendre, psychologue fraîchement recrutée par le commissariat le 1er septembre 2021, qui a servi d'intérim. Pourtant son travail, lui aussi créé pour améliorer l'accueil des victimes de violence intra familiale, est différent de celui de l'intervenante.

"Elle a un rôle plutôt administratif, alors que le mien est psychologique, j'essaie de comprendre les liens qui attachent les victimes à leur agresseur."

Mais elle a quand même pris le relai des intervenantes sociales pendant ces derniers mois. "Je n'allais pas laisser les victimes sans aide, donc quand je le pouvais j'ai repris leurs dossiers mais quand c'était hors de mes compétences, je les guidais vers des assistantes sociales extérieures au commissariat."

D'après Jean-Claude Dunand, le directeur départemental de la sécurité publique, la police de Dijon reçoit 80 000 appels par an concernant des faits de violence.