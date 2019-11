Ce samedi 23 novembre 2019 à Dijon une manifestation est organisée par le "Collectif du 25 novembre" contre les violences sexistes et sexuelles. Une manifestation qui intervient deux jours avant des annonces gouvernementales très attendues par les associations.

Lutte contres les violences sexistes et sexuelles, une manifestation à Dijon ce samedi

Dijon - France

C'est ce lundi 25 novembre que le gouvernement doit faire ses annonces contre les violences conjugales. Des annonces en clôture du Grenelle et qui arrivent en point d'orgue de deux mois de travaux et de réflexions destinés à lutter contre les féminicides. A deux jours de ce rendez-vous très attendu plusieurs manifestations doivent avoir lieu partout en France ce samedi.

A Dijon aussi on se mobilise

L'une d'elle est organisée à Dijon à l'appel du Collectif du 25 novembre. Une manifestation contre les violences sexistes et sexuelles "dans un esprit bienveillant et solidaire" au départ de la place de la Libération ce samedi après-midi. Des "femmes victimes et leurs allié-e-s doivent participer à cette manifestation sur laquelle le collectif dit travailler "depuis des mois". Le point de départ est à 14 heures place de la Libération.