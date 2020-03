Lutte pour les droits des femmes : les propositions de la municipalité de Vienne

En pleine campagne électorale et à l'occasion de la journée internationale de lutte pour les droits des femmes, le maire de Vienne, Thierry Kovacs veut montrer son engagement avec deux mesures. Le candidat à sa propre réélection propose d'ouvrir un poste d'assistante sociale au commissariat de Vienne. Elle sera chargée d'accueillir et de prendre en charge les femmes victimes de violences conjugales. "Nous pensons qu'une femme est plus en confiance face à une autre femme, peut-être qu'elle la comprendra autrement et lui permettra d'être plus rassurée pour s'exprimer plus librement", explique Michèle Cédrin, première adjointe au maire de Vienne en charge du dossier.

Le Champs de Mars rebaptisé

Thierry Kovacs veut par ailleurs rebaptiser le Champs de Mars à Vienne au nom de Simone Veil, en hommage à son engagement pour les droits des femmes. Le lieu se voudra pédagogique avec l'installation d'une plaque explicative.

La municipalité de Vienne s'était déjà engagée, comme d'autres villes en France, en faveur des droits des femmes en instaurant un dispositif en partenariat avec le parquet de Vienne pour permettre aux femmes victimes de violences conjugales de réintégrer le domicile familial et d'éloigner le conjoint violent.