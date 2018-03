Lutter contre le gaspillage alimentaire d'un simple clic: l'application Too Tood To Go se développe à Annecy

Par Marie Ameline, France Bleu Pays de Savoie

L'application numérique "Too Good To Go" se développe sur Annecy, Chambéry, et Aix les Bains. Les commerçants y proposent des paniers de leurs invendus à prix réduits. Les clients réservent et paient via leur téléphone.