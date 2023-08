Lutterbach : un rapport du contrôleur des lieux de liberté accable le centre pénitentiaire

Le centre pénitentiaire de Lutterbach a été pointé du doigt pour le mauvais traitement de ses détenus dans un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté . Neuf contrôleurs et contrôleuses ont effectué un premier contrôle du centre pénitentiaire (CP) de Lutterbach (Haut-Rhin), du 30 novembre au 9 décembre 2022. La prison a ouvert ses portes en novembre 2021, pour remplacer à les maisons d'arrêt de Mulhouse et de Colmar. Le rapport salue de certains points positifs comme les conditions "immobilières exceptionnelles" du site neuf ou encore l'impact bénéfique de l'absence de barreaux aux fenêtres. Mais il déplore que ces conditions n'aient pas empêché "le développement de prises en charges indignes" des détenus hommes.

Ce que dénonce surtout le rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté , c'est la surpopulation. Au moment de l'observation, le 2 décembre dernier, les détenus étaient 681, alors que le centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach peut théoriquement en accueillir 520. David Thévenin est syndicaliste Force Ouvrière (FO) Justice au sein de la prison, et c'est aussi une situation qu'il dénonce : "Quand vous mettez trois personnes dans 10 ou 12 m2, c'est trop exigüe, ils n'ont pas assez de places dans leurs armoires pour mettre tous leurs habits, c'est juste indigne", dénonce le syndicaliste.

Le respect des droits des détenus bafoué

Indigne, comme la "prise en charge des détenus" dans cette prison, selon les conclusions du rapport. Ils sont trop nombreux et cela a un impact sur tout, notamment sur leurs droits en matière de santé : "Pour les soins, les détenus doivent attendre très longtemps, parfois ils sont même guéris avant de voir le médecin", détaille David Thévenin. Il n'y a plus "d'accès à un opticien", jusqu'à "6 mois d'attente pour un premier rendez-vous avec un psychologue", détaille le rapport alors qu'une grande partie des détenus est concernée par la précarité et souffrent d'addictions nécessitant des soins.

Cela influe aussi sur leur liberté de mouvement, rendue plus difficile par "un flux d'incarcération ingérable", selon les observateurs du contrôleur des lieux de privation de liberté. "Pour les activités sportives, c'est chacun son tour, tout le monde ne peut pas faire, tout est comme ça. Les détenus au centre de détention s'ennuient", déplore David Thévenin.

Le texte dénonce aussi des "moyens de contraintes" et des "fouilles excessives", ce qui n'a pas été constaté par le syndicaliste. Une différence de salaire, également, entre les détenus hommes et les femmes. La traduction n'est pas disponible non plus alors que près d'un tiers (29%) des détenus est de nationalité étrangère. L'accès au droits de la défense est aussi "carentiel", selon le document qui fustige la manière dont le suivi est effectué au sein de l'établissement.

Plus de places et de personnel

Selon David Thévenin, syndicaliste FO Justice au sein de la prison, pour que la situation s'améliore, il faudrait débloquer plus de places de "maison d'arrêt" en transférant ailleurs les détenus incarcérés au sein du "centre de détention"(CD, pour des longues peines), mais aussi recruter davantage de personnel. "Cela nous permettrait de proposer plus de choses, fonctionner mieux et éviter qu'ils souffrent parce qu'à l'heure actuelle, un surveillant fait le travail de deux personnes", explique-t-il avant de préciser que pour gérer les trop nombreux incidents et prendre des mesures pour rétablir l'ordre ils font "au plus urgent".

"Paris a bien sous-calibré le nombre d'agent nécessaire pour une structure aussi éclatée, qui s'étend sur 35 hectares, les places de maison d'arrêt. Au niveau de la gestion des détenus c'est très compliqué", termine David Thévenin. Le rapport "dénonce des choses justes", selon le syndicaliste, qui déplore aussi le fait que le métier de surveillant pénitentiaire "n'attire plus". Près de 22% des postes de surveillants ne sont pas pourvus, mais il tient quand même à relativiser : "C*'est une prison qui vient seulement de sortir de terre, c'est une grosse machine à mettre en route, il faudra beaucoup de temps avant de trouver une marche confortable*".