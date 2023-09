Lutte contre l'illettrisme : Kendji Girac était à Calais

Dans les salons d'honneur de l'Hôtel-de-ville de Calais, lors d’un temps d’échange avec les acteurs engagés dans la lutte contre l’illettrisme, des jeunes et des adultes accompagnés pas les centres sociaux de Calais, Kenji Girac raconte son histoire personnelle.

ⓘ Publicité

"Ça me parle parce que j'ai eu quelques difficultés. Étant plus jeune, je me suis dit que je n'avais pas le droit de me sentir comme ça. J'ai réappris à me servir d'un stylo et d'une feuille. C'est un combat un peu secret, mais justement, ce n'est pas le but. Il ne faut pas que ce soit un secret, il faut qu'on en parle pas," explique le chanteur.

A Calais, Kendji Girac a raconté son histoire personnelle, faite de difficultés pour lire et écrire, devant les acteurs de la lutte contre illétrisme. © Radio France - Matthieu Darriet

"A 17 ans, je me suis dit Oh là là, j'ai tout oublié, poursuit l'artiste*. Ça faisait longtemps que je n'avais pas pratiqué. Et c'est pour ça que je me suis vite repris. Maintenant, je me sens beaucoup mieux, beaucoup plus libre. Mais j'essaie toujours de relire mes messages. J'essaie toujours de me reprendre et parfois je fais quelques fautes encore et je déteste quand j'en fais. C'est pour ça que je ne lâche pas l'affaire.*"

En Nord Pas-de-Calais, l’illettrisme touche une personne du dix qui a été scolarisée, contre près de 15% en 2004. le recul est net, mais nous restons la région la plus touchée.

Kendji Girac est très touché

Avant que Kendji Girac parte, une femme déterminée, s'avance vers lui. Elle se prénomme Natacha. Elle lui tend une feuille pour lui demander un autographe : "Ça fait bien trois mois que je me prépare à cette rencontre. Il me donne envie de lire et d'écrire puisqu'il a la force de l'avoir fait. Moi, j'ai 44 ans, je n'y arrive toujours pas."

Kenji Girac a les larmes aux yeux : "C'est touchant car je vois que Natacha se bat, qu'elle veut réapprendre, c'est quand même quelque chose de lourd sur le coeur. J'imagine qu'elle l'a un peu gardé pour elle. Elle avait honte. Mais ce qui est beau aujourd'hui c'est d'en parler et d'essayer d'avancer."

Natacha poursuit : "Je vais au Greta, justement pour apprendre à lire et écrire, pour me débrouiller, pour faire mes papiers moi-même, parce que mes enfants vont grandir et ils ne seront plus avec moi pour m'aider."

Lutte contre l'illettrisme : Kendji Girac à Calais © Radio France - Matthieu Darriet

Témoin de cet échange, Hervé Fernandez le Directeur général de l’Agence nationale de lutte contre l’Illettrisme insiste : il n’est jamais trop tard pour se relancer dans la lecture et l’écriture. "C'est un problème qui est invisible. On le cache, on n'ose pas en parler, on n'ose pas dire qu'on ne sait pas. Pourtant, il faut oser demander de l'aide et on peut le faire quel que soit son âge. Il y a de très beaux témoignages de personnes qui nous disent avoir réappris à plus de 50 ans !"

Pour sortir de ce tabou qu’est l’illétrisme le téléfim « Champion» avec Kendji Girac sera largement utilisé lors de ces Journées nationales qui démarrent pour dix jours. Il sera diffusé ce lundi au cinéma L'Alhambra, à Calais. Des ateliers ludiques et des temps d'échanges sont prévus dans les quartiers de la ville.