Luxeuil-les-Bains : chats abandonnés cherchent familles d'accueil

L'association Chat l'Ange à Luxeuil-les-Bains en Haute-Saône recherche d'urgence des familles d'accueil. Cette association recueille les félins abandonnées dans le but de les faire adopter. Mais en attendant elle recherche donc des familles pour accueillir temporairement les chats rescapés.

Chats en détresse recherchent familles d'accueil ! L'association Chat l'Ange à Luxeuil les Bains en Haute-Saône recherche d'urgence des bénévoles.L'objectif de l'association : sauver les chats et les chatons abandonnés dans les rues. Chat L'Ange dispose d'un refuge dans l'ancienne caserne des pompiers, elle y accueille les félins sortis de la rue pour les remettre sur pattes. Ils sont ensuite placés dans des familles d'accueil en attendant d'être adoptés définitivement.

Le problème, c'est que des familles d'accueil, l'association en manque cruellement. Entre Pupuce, Scoubidou, Milo et les autres le refuge affiche complet. L'urgence pour Christelle Cottet la présidente de l'association Chat l'Ange : trouver des volontaires : "En ce moment, nous avons douze chats dans le refuge et c'est le maximum. C'est surtout parce qu'on a une maman et ses cinq chatons. Il nous faut donc des familles pour les accueillir, et pour accueillir aussi tous les chats que nous avons en charge en ce moment pour qu'on puisse prendre en charge de nouveaux chats abandonnés."

Accueillir des chats temporairement c'est une super expérience." Mireille, bénévole

Chats errants, ou abandonnés, depuis sa création il y a un an et demi, l'association en a déjà sauvé plus de 150. Mais pour ça il faut donc les fameuses familles d'accueil. Mireille habite Citers, elle a six chats chez elle et héberge régulièrement des pensionnaires supplémentaires : "Dernièrement j'ai été famille d'accueil pour deux petits chatons qu'il fallait nourrir au biberon. Ces deux petits ont été adoptées il y a une quinzaine de jours. J'ai versé ma petite larme, mais il faut savoir les laisser s'en aller. Et puis ce qui est chouette c'est que les familles qui adoptent continuent ensuite à nous donner des nouvelles et à nous envoyer des photos."

L'association prend en charge les frais vétérinaires

Alors que faut-il faire pour accueillir un chat chez soi temporairement ? La réponse est donnée par Christelle Cottet, la présidente de l'association Chat l'Ange : "Tout ce qu'on demande c'est une pièce de quarantaine pour les gens qui désirent accueillir et qui ont déjà des animaux chez eux, pour être certain qu'il ne transmette aucune maladie. L'association prend en charge tous les frais vétérinaires si le chat a besoin de soins ou de vermifuge par exemple. La famille d'accueil ne doit gérer que le quotidien, c'est à dire la litière, les croquettes, encore que les croquettes on peut même les fournir pour les chatons, ou les chats qui ont besoin de croquettes spécialisées. Et le plus important c'est de donner à l'animal du temps et de l'amour." En général, l'accueil des chatons dure deux à quatre mois, pour les chats adultes cela peut aller jusqu'à huit mois.

Si vous êtes tentés par l'expérience, il suffit de contacter l'association via sa page Facebook.