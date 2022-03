Lycée Gergovie : le nouveau lycée professionnel éco-conçu du quartier Saint-Jean de Clermont-Ferrand

La construction du futur Lycée Gergovie s'achève dans le quartier Saint-Jean de Clermont-Ferrand. Un bâtiment construit en matériaux biosourcés et économe en énergie. Il accueillera 1.000 élèves en formation professionnelle à la rentrée prochaine.

Les apprentis de Marie-Curie et Camille Claudel de Clermont-Ferrand se formeront dans un nouvel établissement à la rentrée. Le Lycée Gergovie, issu de la fusion des deux établissements, est en phase d'achèvement dans le quartier Saint-Jean. Le nom a été dévoilé ce vendredi 25 mars par Laurent Wauquiez, président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Le chantier est estimé à 57 millions d'euros. "C'est une facture importante, mais nos enseignants et élèves le méritent", selon Laurent Wauquiez.

Le Lycée Gergovie est réparti sur 3 étages et est construit en matériaux biosourcés © Radio France - Thomas Loret

Un bâtiment éco-conçu et exemplaire en Europe

Un ensemble de 16.000 m² répartis sur 3 étages. Des bâtiments construit essentiellement en matériaux biosourcés. Il est labellisé C4, car il comporte 140 kilos de matériaux biosourcés par mètre carré. Il y a notamment 7.000 mètres cubes de bois du Massif Central, l'isolation est en paille de Limagne et une partie des sols sera à base de lin. "C'est unique en Europe, par sa réalisation en matériaux naturels sur une telle surface, et par sa faible consommation en énergie", précise Jean-Pierre Rambourdin, architecte en charge du projet.

2.000 m² de panneaux photovoltaïques sur le toit du nouveau lycée professionnel Gergovie de Clermont-Ferrand © Radio France - Thomas Loret

Le Lycée de Gergovie qui compte aussi 2.000 m² de panneaux photovoltaïques sur son toit. Il est labellisé E4, car il fournira plus d'énergie qu'il n'en consomme. La réflexion a été poussée en terme d'orientation et d'épaisseur des murs pour profiter un maximum de la chaleur du soleil Ce nouveau lycée se veut à la fois beau et fonctionnel avec sa vue sur le plateau de Gergovie depuis le CDI.

Des paillasses flambant neuves dans la salle de chimie du nouveau lycée Gergovie de Clermont-Ferrand © Radio France - Thomas Loret

Un outil unique dédié à la formation professionnelle

Cet ensemble symbolise l'attachement de la région à la formation professionnelle. Les 1.000 élèves qui seront accueillis se formeront principalement aux métiers de la sécurité, de l'environnement et du service à la personne. "On veut que les filières choisie permettent aux élèves de trouver du travail à la sortie", assure Laurent Wauquiez. L'établissement sera opérationnel pour la rentrée prochaine.