Lycée Hôtelier de Biarritz: élèves et professeurs clients du restaurant pendant le confinement

Le Lycée Hôtelier Biarritz Atlantique s'adapte à la crise de Covid-19 et à ses conséquences. Faute de pouvoir ouvrir le restaurant d'application aux clients extérieurs, ce sont élèves et professeurs qui déjeunent en salle.

"Table cinq, une quiche lorraine, et une canette", les tickets s'enchainent en cuisine. Une scène rare en ce moment. Pour limiter la propagation de la Covid-19, le gouvernement a fait fermer les restaurants et bar au public. Pour autant, le restaurant d'application du lycée hôtelier lui reste bien ouvert... à la différence prêt que ce ne sont pas des clients extérieurs à table, mais bien des professeurs et élèves de l'établissement.

Au menu ce midi, de la quiche lorraine en entrée, et un filet de canette en plat © Radio France - Anthony Michel

Trente couverts au lieu des 42 possible

Chaque jour, entre midi et deux, dans cette salle magnifique, entièrement rénovée lors de l'année scolaire précédente, ce sont donc des professeur.e.s et élèves qui s'installent à table et qui passent commande comme dans un véritable restaurant. Une vraie fausse commande, sachant que le menu a été simplifié à un seul plat au lieu des trois habituellement proposés, question de budget, et de gestion des denrées. Trente couvert le midi, tout autant le soir, sauf que pour le dîner, ce sont uniquement les élèves internes qui en profitent. Les autres élèves eux déjeunent en quatre service à la cantine du lycée.

Retour de stages

En cuisine, un menu simplifié donc, mais véritable exercice de pratique, sous les yeux du chef. Des élèves cuisiniers qui changent tous les jours. Il a fallu s'adapter ici aussi aux conséquences de la crise sanitaire. "Même si une partie d'entre eux ont pu rester en stage en entreprises pour celles qui mettaient en place la vente à emporter, _une majorité d'entre eux ont dû réintégrer le lycée_" explique Aurore Merchadou, directrice déléguée aux formations professionnelles et technologiques du lycée. "On a dû modifier le fonctionnement initialement prévu pour qu'on puisse donner une chance à chaque élève de pratiquer en atelier."

Et outre en restauration, c'est tout le lycée qui a dû s'adapter à la crise de la Covid-19. Ainsi par exemple, dans les cours adressés aux futur.es barman, les professeurs ont intégré les protocoles sanitaires, expliquant le port du masque, l'utilisation de gel hydroalcolique, du plexiglas, et même de la vente à emporter.

Reportage dans le restaurant d'application du lycée hôtelier de Biarritz ouvert aux professeurs et élèves Copier