Lycéens et enseignants de Côte-d'Or dans la rue ce 24 janvier

Ils manifestent contre la réforme du Bac, le dispositif Parcoursup et les suppressions de postes à l'appel de l'intersyndical du second degré et des organisations lycéennes. Une manifestation partira à 16h30 de la place de la République de Dijon.

Dijon, France

Lycéens et enseignants main dans la main dans la rue ce jeudi 24 janvier à l'appel de l'intersyndicale du second degré (CGT, CFDT, FSU, Sud, SNCL) et des syndicats étudiants (FIDL). Ils protestent contre la réforme des lycées et notamment concernant le bac, contre la plateforme Parcoursup, et dénoncent également les suppressions de poste.

Suppressions de postes

15 postes administratifs et 87 postes de professeurs de collèges et lycées vont être supprimés dans l'académie de Dijon, rappelle le Sgen-CFDT dans un communiqué ce mercredi. Au niveau national 2450 suppressions d'emplois dans le second degré (50 dans l'enseignement agricole) sont prévues. "Cela ne fera qu'augmenter la charge de travail des personnels et laissera des établissements en difficulté", appuie un communiqué de l'intersyndicale des enseignants et lycéens.

La Réforme du bac

Enseignants et lycéens sont également très inquiets de la réforme des Lycées qui envisage de rendre optionnels certains court. Pour eux c'est un appauvrissement de l'offre éducative en France et un frein à l'accession aux études supérieures. Par ailleurs, les syndicats redoutent un renforcement des inégalités entre établissements en ville et à la campagne, l'offre serait sensiblement plus variée pour les lycéens des villes.