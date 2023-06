Lyon-Turin : l'inquiétude grandit chez les élus de Maurienne avant la manifestation des 17 et 18 juin

Vous avez peut-être déjà vu les affiches en ville, les appels relayés sur les réseaux sociaux... les 17 et 18 juin prochains, le mouvement des "Soulèvements de la Terre" appelle à "une mobilisation internationale et populaire", dans la vallée de la Maurienne, pour réclamer l'arrêt du chantier du Lyon-Turin. C'est ce même mouvement (qui s'est fait connaître à Notre-Dame-de-Landes en 2021) qui avait appelé à se mobiliser fin mars à Sainte-Soline , dans les Deux-Sèvres, contre un projet contesté de retenues d'eau ("mégabassines"). La manifestation avait été interdite, il y avait eu de violents affrontements avec les forces de l'ordre. Plus récemment (fin avril), un rassemblement avait eu lieu également dans le Tarn contre un projet d'autoroute entre Castres et Toulouse.

Le maire de Fourneaux en appelle au Préfet

À dix jours du rassemblement en Maurienne, les élus ne cachent pas leurs inquiétudes, à l'image de François Chemin, le maire PS de Fourneaux (700 habitants), cet élu (pro Lyon-Turin) en appelle au Préfet, car il redoute d'éventuels débordements. "On est dans une vallée, on n'est pas à Sainte-Soline en openfield et si les manifestants venaient à être bloqués à l'entrée du chantier qui est en amont de Modane, ça veut dire que pendant deux jours, ces manifestants pourraient être dans l'agglomération de Modane (...) ce que je ne veux pas, c'est qu'il puisse y avoir des dégradations ou des violences, en tant que maire, ça m'inquiète", indique-t-il à France Bleu Pays de Savoie.

Selon nos informations, une réunion est prévue ce lundi 12 juin entre la préfecture de Savoie et le Ministère de l'Intérieur. Objectif : affiner le dispositif de sécurité qui encadrera cette manifestation qui, pour l'heure, n'a toujours pas été déclarée auprès des autorités. Les élus locaux seront réunis par le préfet à l'issue de cette réunion préparatoire, en début de semaine prochaine.

"Quel sera le niveau de la menace ? C'est toute la question"

On sait déjà que certains militants, qui étaient à Sainte-Soline, pourraient revenir. Combien seront-ils ? Au moins un millier, peut-être plus, venus de toute l'Europe : plusieurs associations, dont les No-Tav italiens, ont appelé à se joindre au mouvement. Où vont-ils s'installer précisément dans la vallée ? Sur les affiches, les organisateurs annoncent "un camp de base" avec "concerts et repas festifs", sans donner le lieu exact. Il faudra sans doute attendre le dernier moment pour le savoir, peut-être y'aura-t-il même plusieurs points de rassemblements.

Faut-il craindre des actes de sabotage sur différents sites du chantier ( Saint-Martin-de-La-Porte , Villarodin , les puits d'Avrieux ) ou sur des infrastructures (comme le tunnel du Fréjus) ? "Le risque est assez sérieux", précise une source proche du dossier. Les accès qui mènent aux différents chantiers devraient être sécurisés. D'après nos informations, des renforts de forces de l'ordre, en nombre, sont déjà annoncés, plusieurs centaines.

Pour rappel, ces militants écologistes se sont déjà introduits récemment (le 29 mai) sur le chantier de Villarodin-Bourget pour y déployer une banderole appelant justement à la manifestation des 17 et 18 juin, avec ce message "la montagne se soulève".

Le Lyon-Turin, un chantier déjà entamé

Le Lyon-Turin, tunnel ferroviaire de 57,5 km est en cours de creusement sous les Alpes entre la vallée de la Maurienne (Savoie) et le Piémont, côté italien. Une vingtaine de TGV et quelque 160 trains de marchandises doivent l'emprunter à l'horizon 2030 (le tunnel doit être livré en 2032). Ce chantier colossal, qui avoisine les 9 milliards d'euros, est vieux de plusieurs décennies : il a été lancé il y a plus de trente ans. Mais à ce jour, le gouvernement français n'a toujours pas pris sa décision concernant le tracé des 150 km de voies d'accès vers le tunnel, pour relier Lyon à Saint-Jean-de-Maurienne, puis Turin. Côté italien, la construction des voies pour relier Turin au tunnel doivent débuter en juin 2023, le gouvernement italien a déjà débloqué 750 millions d'euros de financement.