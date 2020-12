Qui a marqué l'année 2020 dans le monde du sport ? qui a gagné en popularité ? Qui au contraire a perdu des points ? Voici le classement des sportifs les plus médiatisés depuis le début de l'année. En tête de liste : trois têtes d'affiche du PSG.

Le Parisien M'Bappé en tête des personnalités sportives les plus populaires de l'année 2020

Kylian Mbappé, premier au classement des personnalités les plus citées dans la presse Française en 2020

La catégorie Sport regroupe 38% des personnalités du classement général. Si elle reste la catégorie la plus représentée, elle enregistre néanmoins une baisse de 6 points sur un an, au profit notamment de la politique, rapporte Aday, plateforme de services de veille-médias, qui dévoile sa 8è édition des 1.000 personnalités les plus médiatisées dans la presse française.

Au chapitre des sports, le podium est occupés par trois personnalités du PSG

n°1 - Kylian Mbappé, qui perd néanmoins 5 places par rapport à l'an dernier. Cité près de 41.000 fois dans la presse, l'attaquant parisien arrive en 9è position du classement général (toute catégorie confondue).

n°2 - Neymar, également attaquant au PSG, qui perd également 5 places et arrive en 10è position du classement général.

n°3 - Thomas Tuchel, entraineur du PSG depuis deux ans et demi, est cité près de 25.000 fois, et perd 2 places par rapport à 2019.

Les sept premières personnalités du classement sportif sont issues de l'univers du football. C'est un tennisman qui occupe la huitième place : le serbe Novak Djokovic.

Huitième palmarès des personnalités les plus populaires de la presse française publié par Aday © Radio France - Aday

