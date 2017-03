M.E.I déménage pour s'aggrandir à Neuville sur Sarthe

VIDEO : MEI est une PME qui se porte bien au Mans. Son directeur revient sur le futur déménagement, les clients et les embauches.

Jean-Louis Héry, le directeur de M.E.I, mancelle emballage industriel, était notre invité ce mardi sur France Bleu Maine. Il nous parle de l'agrandissement de l'entreprise, des produits, des clients, et des futures embauches. L'entreprise emploie actuellement 40 personnes et réalise 15,5 millions d'euros de chiffre d'affaires.

Un agrandissement avec des embauches

"L'entreprise va bien et elle se développe dans un marché qui est plutôt stagnant" nous dit Jean-Louis Héry, le directeur de M.E.I, mancelle emballage industriel. "On va déménager (à Neuville sur Sarthe fin août) car aujourd'hui, nous n'avons plus la place pour accueillir de nouveaux salariés. Un déménagement avec des embauches. Cela concerne des postes de commerciaux, de magasiniers et d'assistants commerciaux.

Claas parmi nos clients

"Nos client sont pour l'essentiel des industriels et nous leur fournissons tout ce qui leur permet de protéger leurs propres produits entre leur lieu de production et le lieu de consommation" rajoute Jean-Louis Héry le directeur de M.E.I, mancelle emballage industriel. Dans nos produits, on a les fameux papiers film à bulles, que tout le monde s'amuse à faire péter entre les doigts, des cartons, des palettes, du film à palette. Ça parait relativement simple comme ça, mais en fait, c'est beaucoup plus technique. Claas tracteurs fait partie de nos clients et pour eux, on fournit les éléments de protection pour les carrosseries, à savoir les capots, les grosses masses à l'avant des tracteurs. On met du gros film à bulles".