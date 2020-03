"Ma fabrication de festival ne s'arrêtera pas à cause d'un virus" : Arnaud Méthivier, artiste orléanais

L'affiche du Festival des Arts Confinés créé par l'artiste orléanais Arnaud Méthivier, avec l'aide de son fils Antoine et de son ami violoniste Pierre-Marie Braye-Weppe

Alors que des millions de Français sont confinés et leurs vies totalement chamboulées, Arnaud Méthivier, accordéoniste et artiste orléanais, a décidé de lancer sur le site internet Agora Off le "Festival des Arts confinés" depuis le début de l'épidémie.

L'idée : permettre à chacun d'avoir accès à une création originale, même en période de confinement.

L'art en toutes circonstances

Arnaud NANO Méthivier est accordéoniste, compositeur, artiste. Il a fondé notamment il y a quelques années la Fête des Duits, qui a lieu chaque année à Orléans. Et depuis une semaine, l'artiste a décidé, avec l’aide de son fils Antoine, étudiant en école d’art, et de son ami le violoniste Pierre-Marie Braye-Weppe, de créer un festival des arts confinés diffusé tous les soirs à 19 heures sur un site Internet. "L'idée de construire la culture, d'avoir accès à la culture, elle est là en permanence chez moi. Ma vie ne s'est pas arrêtée avec le confinement. Je continue de me questionner, de penser. Pour moi il était évident de construire un festival du confinement. Ma fabrication de festival ne s'arrêtera pas à cause d'un virus."

Des artistes du monde entier

C'est ainsi que NANO Méthivier a commencé à faire appel à des artistes du monde entier pour proposer des créations originales, tous les soirs. "Au départ nous sommes allés à la rencontre d'artistes que l'on connaissait, avec qui on avait déjà travaillé. Et puis très rapidement notre appel auprès des artistes a été relayé sur Internet, jusqu'en Afrique et en Asie même."

Construire un festival de qualité malgré le confinement

Et si Arnaud Méthivier insiste autant sur la recherche des artistes, c'est parce que le plus important selon lui c'est de proposer des créations de qualité. "Nous ne voulons pas faire une plate-forme fourre-tout. Nous sommes dans une période très particulière et notre travail c'est de mettre en valeur les créations des artistes. Nous ne voulons pas juste jeter en pâture les œuvres."

Alors que le site internet a été créé spécialement pour la période de confinement par NANO (Arnaud Méthivier) et Pem (Pierre-Marie Braye Weppe), dès la première diffusion sur leur site plusieurs milliers de personnes étaient connectés.

Tous les soirs à 19 heures, et ce jusqu'à la fin du confinement, retrouvez une création originale de musique, danse ou encore théâtre sur le site Agora Off. Une fois le confinement fini, le festival sera fini rappelle Arnaud Méthivier.

Retrouvez l'intégralité de l'interview d'Arnaud Méthivier ci-dessous :