Ma France 2022 : à Clermont-Ferrand, du tout minéral à la végétalisation des places publiques

Journée spéciale France Bleu Pays d'Auvergne et France 3 Auvergne ce jeudi dans le cadre de la consultation citoyenne Ma France 2022. Parmi vos préoccupations en vue de la présidentielle, l'environnement et le cadre de vie sont troisième. Illustration à Clermont-Ferrand.

Un meilleur cadre de vie et plus d'efforts environnementaux, ce sont les propositions qui arrivent en troisième position dans votre agenda citoyen adressé aux candidats à la présidentielle via notre grande consultation Ma France 2022.

L'environnement et le climat sont des sujets qui inquiètent de plus en plus les Français, notamment les jeunes. Ils sont 80 % à s'en inquiéter selon un sondage Ipsos pour France Télévision de début mars. Et pourtant ces thématiques sont les grandes absentes de la campagne électorale.

Comme l'explique Alexandre Letort, fondateur de Meteauvergne, c'est parfois compliqué de faire la distinction entre météo et climat. Certains sont sceptiques quand on parle de réchauffement global alors que chez nous, il y a une vague de froid qui arrive ces prochains jours, en plein début du printemps. En fait, le temps d'étude sur le climat est un temps long et se mesure sur l'ensemble du globe. Le temps du dérèglement médiatique n'est pas le temps médiatique.

Interview d'Alexandre Letort, fondateur de Meteovergne Copier

Végétaliser Clermont-Ferrand

Comment rendre un cadre de vie plus agréable, plus vert ? La ville de Clermont tente de s'adapter à l'environnement, en changeant notamment son paradigme au niveau de l'urbanisme. Les places publiques se végétalisent. La Place de Jaude, très minéral à l'origine, en est un exemple.

Ecoutez Grégory Bernard, adjoint à l'urbanisme à la mairie de Clermont-Ferrand Copier

L'environnement local intéresse de près chaque citoyen, qui attend un confort de vie plus important. Au quartier Saint-Jacques de Clermont par exemple, les habitants sont très attentifs à sa mutation. Même si le chantier est encore long, depuis plusieurs années, le quartier s'est fortement transformé, entre l'allée des dômes, la muraille de Chine ou encore la place Henri Dunant.