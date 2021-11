"Ma France 2022" : accès aux services publics, enfance et écologie en tête de vos priorités cette semaine

En vue de l'élection présidentielle de 2022, France Bleu a lancé une grande consultation citoyenne avec la plateforme Make.org. Cette semaine, les propositions les plus populaires portent sur l'accès aux services publics, la préservation de l'environnement et la protection de l'enfance.

Les élections présidentielle et législatives de 2022 se profilent, alors que la crise sanitaire et ses conséquences ont bouleversé nos quotidiens. Pour nous aider à définir le monde que nous souhaitons pour demain, France Bleu a lancé une grande consultation citoyenne, "Ma France 2022", pilotée par la plateforme citoyenne Make.org.

Le cap des 120.000 participants dépassé, près de 880.000 votes

"Ma France 2022" veut contribuer à un débat d’idées apaisé, avec la volonté de relayer la voix de tous les territoires et de faire émerger des solutions citoyennes, concrètes et durables. Vous êtes déjà 120 .917 participants, et la consultation rassemble 5 .766 propositions et 878. 698 votes. Voici les propositions les plus populaires de la semaine, et les thèmes que vous avez le plus abordés.

Les propositions les plus populaires cette semaine

Il faut proposer une vraie politique de lutte contre la désertification des zones rurales : services publics, éducation, transports. (Christine, 65 ans)

Il faut retrouver un système de santé digne et compétent à l'hôpital, en ville et dans les campagnes : diffusons les compétences partout. (Lou, 65 ans, 86580)

Il faut développer le transport de marchandises qui va loin par voie de chemin de fer. (Corinne, 57 ans, 56000)

Il faut enlever automatiquement l'autorité parentale au parent condamné pour violences sexuelles sur son enfant. (Isabelle)

Il faut que chaque citoyen ait le droit de mourir dans la dignité. (Liliane, 73 ans)

Il faut supprimer le numerus clausus pour lutter contre le manque de médecins (augmentation de la population, temps partiel des médecins...). (Florence, 49 ans)

Il faut réduire le nombre de députés et sénateurs à l'Assemblée et réduire leurs indemnités, exclure tous ceux qui dorment. (Jean-Pierre, 63 ans, 62580)

Il faut protéger le citoyen contre les agressions d'internet, les faux mails, les pirateries en tout genre, les appels téléphoniques répétés. (Bernard, 63 ans, 42600)

Il faut prévoir des contrôles des propriétaires d'immeubles qui louent des logements vétustes et qui n'entretiennent pas les logements (gaz) (Fabienne, 54 ans, 68100)

Il faut taxer les grandes multinationales qui polluent. (Wendling, 45 ans, 57050)

Les thèmes les plus souvent abordés cette semaine

Make.org

Les candidats à la présidentielle se positionnent sur vos propositions

Ces propositions vous permettront de vous emparer de la campagne électorale, d’en donner le tempo, d’établir votre “Agenda citoyen”. Cet “Agenda citoyen”, rédigé à partir des propositions les plus plébiscitées, servira à interpeller les candidats en votre nom. Nous leur demanderons de se positionner sur les thématiques qui vous tiennent le plus à cœur, près de chez vous. Avec l’ambition d’enrichir le débat public, et l’espoir de transformer vos idées en actions.

Vos propositions viendront aussi nourrir nos reportages et émissions partout en France. À commencer par "Ma France", notre rendez-vous de la mi-journée présenté par Wendy Bouchard.