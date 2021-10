"Ma France 2022" : aide aux aînés, rémunération en politique et justice en tête de vos priorités cette semaine

En vue de l'élection présidentielle de 2022, France Bleu a lancé une grande consultation citoyenne avec la plateforme Make.org. Cette semaine, les propositions les plus populaires portent sur l'accès à des aides pour les personnes âgées, la rémunération des politiques et la réforme de la justice.

Les élections présidentielle et législatives de 2022 se profilent, alors que la crise sanitaire et ses conséquences ont bouleversé nos quotidiens. Pour nous aider à définir le monde que nous souhaitons pour demain, France Bleu a lancé une grande consultation citoyenne, "Ma France 2022", pilotée par la plateforme citoyenne Make.org.

Le cap des 70.000 participants dépassé, plus de 500.000 votes

"Ma France 2022" veut contribuer à un débat d’idées apaisé, avec la volonté de relayer la voix de tous les territoires et de faire émerger des solutions citoyennes, concrètes et durables. Vous êtes déjà 73.621 participants, et la consultation rassemble 4.063 propositions et 559.00 votes. Voici les propositions les plus populaires de la semaine, et les thèmes que vous avez le plus abordé.

Les propositions les plus populaires cette semaine

Il faut des lieux de vie et des aides humaines accessibles financièrement à toutes les personnes âgées ayant cotisé en France. (Marina, 40 ans)

Il faut plafonner les rémunérations des politiques (élus, ministres,...) et interdire le pantouflage. (Anthony)

Il faut réformer la justice et allouer plus de moyens au combat contre la criminalité. (Aurélie, 31, 94300)

Il faut interdire les sièges sociaux à l'étranger pour toutes les sociétés publiques telles Enedis (Luxembourg), autoroutes, Air France etc. (Claudie, 74 ans, 77118)

Il faut en urgence créer des postes d'accompagnant de vie scolaire pour les enfants handicapés qui ont besoin d'une aide humaine. (Dennis, 62 ans)

Il faut renforcer les effectifs de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. (Gildas, 45 ans)

Il faut former et repenser notre système éducatif : reformer à des métiers manuels et nouveaux (Pierre, 54 ans, 40600)

Il faut prendre de vraies décisions politiques pour prévenir les féminicides (hommes qui assassinent les femmes) ainsi que les violences. (Marina, 40 ans)

Il faut autoriser l'euthanasie pour les personnes qui le demandent et qui sont en fin de soins médicalisés (Damien)

Il faut lutter contre les déserts médicaux en instituant un parcours obligatoire hors des grandes métropoles en sortie d'études de médecine. (Corinne, 63 ans, 29730)

Les thèmes les plus souvent abordés cette semaine

Formulez vos propositions et votez pour celles des autres !

Les candidats à la présidentielle se positionnent sur vos propositions

Ces propositions vous permettront de vous emparer de la campagne électorale, d’en donner le tempo, d’établir votre “Agenda citoyen”. Cet “Agenda citoyen”, rédigé à partir des propositions les plus plébiscitées, nous permet d’interpeller les candidats en votre nom, et de leur demander de se positionner sur les thématiques qui vous tiennent le plus à cœur, près de chez vous. Avec l’ambition d’enrichir le débat public, et l’espoir de transformer vos idées en actions.

Vos propositions viendront aussi nourrir nos reportages et émissions partout en France. À commencer par "Ma France", notre rendez-vous de la mi-journée présenté par Wendy Bouchard.