"Ma France 2022" : contrôle des Ehpad, hôpital et réindustrialisation en tête de vos priorités cette semaine

En vue de l'élection présidentielle, France Bleu a lancé une grande consultation citoyenne avec la plateforme Make.org. Cette semaine, les propositions les plus populaires portent sur les contrôles dans les Ehpad, la gestion de l'hôpital et la réindustrialisation du pays.

Les élections présidentielle et législatives de 2022 se profilent, alors que la crise sanitaire et ses conséquences ont bouleversé nos quotidiens. Pour nous aider à définir le monde que nous souhaitons pour demain, France Bleu a lancé une grande consultation citoyenne, "Ma France 2022", pilotée par la plateforme citoyenne Make.org.

Plus de 5 millions de votes, plus de 700.000 participants, 30.000 propositions

"Ma France 2022" veut contribuer à un débat d’idées apaisé, avec la volonté de relayer la voix de tous les territoires et de faire émerger des solutions citoyennes, concrètes et durables. Vous êtes déjà 703. 610 participants, et la consultation rassemble 30. 000 propositions et 5. 082. 620 votes. Voici les propositions les plus populaires de la semaine, et les thèmes que vous avez le plus abordé.

Les propositions les plus populaires cette semaine

Il faut contrôler davantage les EHPAD pour favoriser la bientraitance et exiger un ratio soignant/résident décent au vu de la charge. (Nathalie, 63 ans, 76100)

Il faut de façon urgente envisager une réforme du système hospitalier, ne plus le gérer comme une entreprise mais comme un lieu de soins. (Martine, 69 ans, 63200)

Il faut réindustrialiser la France afin de créer des emplois durables et justement rémunérés. (Carole, 59 ans, 63460)

Il faut réindustrialiser des activités en France : soutenir les investissements locaux qui permettent aussi l’aménagement du territoire. (HaySun, 48 ans)

Il faut revaloriser par tous moyens les métiers manuels trop souvent décriés et pourtant très souvent recherchés, dans certaines spécialités. (Alain, 71 ans, 03100)

Il faut augmenter le personnel soignant qualifié dans tous les Ehpad et augmenter les salaires à la place des primes. (Nathalie, 58 ans, 44510)

Il faut engager plus d'aides à domicile pour s'occuper des personnes âgées ou handicapées à leur domicile mais surtout mieux les rémunérer. (Catherine, 61 ans)

Il faut que tout ministre, sénateur, député soit contrôlé lors des dépenses et qu'il y ait un plafond comme en Suède. (Geneviève, 44 ans)

Il faut re fabriquer en France certains matériels (semi-conducteurs), et utiliser au maximum les filières de recyclage. (Korrigane, 65 ans)

Il faut favoriser le transport ferroviaire du fret sur les grandes distances, au lieu du transport routier (camions). (Ewen, 19 ans)

Les thèmes les plus souvent abordés cette semaine

Les thèmes les plus souvent abordés cette semaine. © Radio France - France Bleu/Make.org

Formulez vos propositions et votez pour celles des autres !

Les candidats à la Présidentielle se positionnent sur vos propositions

Ces propositions vous permettront de vous emparer de la campagne électorale, d’en donner le tempo, d’établir votre “Agenda citoyen”. Cet “Agenda citoyen”, rédigé à partir des propositions les plus plébiscitées, nous permet d’interpeller les candidats en votre nom, et de leur demander de se positionner sur les thématiques qui vous tiennent le plus à cœur, près de chez vous. Avec l’ambition d’enrichir le débat public, et l’espoir de transformer vos idées en actions.

Vos propositions viendront aussi nourrir nos reportages et émissions partout en France. À commencer par "Ma France", notre rendez-vous de la mi-journée présenté par Wendy Bouchard.