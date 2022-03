"Ma France 2022" : les douze priorités de votre Agenda citoyen, issu de notre grande consultation citoyenne

La consultation "Ma France 2022", menée par France Bleu en partenariat avec France 3 et Make.org, a réuni un million de participants. Vous avez formulé 34.000 propositions, qui ont recueilli 7 millions de votes. Voici les idées les plus plébiscitées, qui dessinent vos priorités pour la France.

Probité des élus, pouvoir d'achat, écologie, santé, éducation, transports, services publics... les candidats à l’élection présidentielle se sont engagés à répondre à vos priorités, et à prendre position sur cet Agenda citoyen.

L'agenda citoyen

Un quart des propositions concerne l'exemplarité des responsables politiques et le fonctionnement de la démocratie

C’est le fait le plus marquant de cette consultation : le thème le plus souvent cité, mais aussi le plus plébiscité, concerne la probité des responsables politiques et la réduction des "avantages" qui leurs sont attribués. Ce thème de la démocratie et des institutions rassemble un quart des propositions. Il arrive loin devant le pouvoir d’achat, l’écologie, la santé ou l'éducation, et très loin devant la sécurité et l'immigration.

La répartition des thèmes les plus cités dans la consultation. - Make.org

Les douze priorités des Français

L'exemplarité et la limitation des avantages attribués aux responsables politiques est donc la priorité qui arrive très largement en tête de la consultation. La santé, notamment les moyens alloués à l'hôpital et la lutte contre les déserts médicaux est la deuxième priorité la plus populaire. La troisième concerne le pouvoir d'achat, avec une demande de revalorisation des salaires et des retraites.

Les 12 priorités de l'Agenda citoyen. - Make.org

Le dénominateur commun, c'est la demande de justice sociale et territoriale - Jérémie Peltier, sociologue et directeur de la Fondation Jean Jaurès

Jérémie Peltier, sociologue et directeur des études de la Fondation Jean Jaurès, analyse les enseignements de cette consultation pour France Bleu. Selon lui, "le dénominateur commun" de ces propositions, c'est une grande demande de justice. "Les Français disent souvent avoir le sentiment de vivre dans un pays injuste", détaille-t-il. "Une injustice d'un point de vue territorial, et d'un point de vue social". "Une partie des Français a le sentiment de vivre dans un pays où certains arrivent à en profiter, quand d'autres triment pour boucler leurs fins de mois", résume-t-il.

Les mesures proposées par les participants

Dans le détail, voici les propositions les plus populaires formulées par les participants pour chacune des douze priorités.

1. Garantir l'exemplarité des responsables politiques et limiter leurs “avantages”

Exiger un casier judiciaire vierge pour exercer une fonction politique

Réduire les indemnités des élus nationaux et membres du gouvernement

Mettre fin à toute forme de justice d’exception pour les responsables politiques

On n’a pas encore trouvé toutes les recettes pour retrouver de la confiance entre les élus et les individus - Jérémie Peltier

Pour Jérémie Peltier, "cette demande de transparence, d'exemplarité, de vertu morale" adressée aux responsables politiques est en effet "très présente, et ne cesse d'augmenter depuis une dizaine d'années". Pour le sociologue, cette tendance témoigne de la crise de la représentativité, et du fait que "les individus supportent de moins en moins de donner leur pouvoir à autrui, acceptent de moins en moins d'être représentés par autrui, ils veulent eux-mêmes participer au sujet." Pour lui, "on n’a pas encore trouvé toutes les recettes pour retrouver de la confiance entre les élus et les individus".

2. Allouer plus de moyens au système de santé dans tous les territoires

Augmenter les salaires des soignants et donner plus de moyens à l'hôpital public

Lutter contre les déserts médicaux

Renforcer l’accompagnement et les soins des personnes en situation de handicap

Les déserts médicaux expliquent une partie des fractures territoriales, et du sentiment de déclassement des territoires ruraux - Jérémie Peltier

Selon Jérémie Peltier, la crise sanitaire a obligé l'ensemble de la population à s'intéresser à la santé, "y compris la jeune génération, pour qui cette question était encore abstraite". Le sociologue souligne cependant que la question des déserts médicaux, très présente dans la consultation, "préexistait bien avant la crise sanitaire", et peut expliquer "une partie des fractures territoriales, et le sentiment de déclassement des territoires ruraux par rapport aux territoires plus favorisés".

3. Revaloriser les salaires et les retraites

Augmenter les salaires et les petites retraites en fonction du coût de la vie

Permettre à tous ceux qui travaillent de pouvoir "vivre dignement"

Rendre le système de rémunération en entreprise plus juste

Quand le chômage baisse, le pouvoir d'achat redevient prioritaire - Jérémie Peltier

Le sociologue Jérémie Peltier n'est pas surpris de la popularité du thème du pouvoir d'achat. "Quand le chômage baisse, le pouvoir d'achat redevient prioritaire", explique-t-il. Il l'explique par une société de consommation de plus en plus exigeante. "Plus on avance dans le temps, plus les standards pour accéder à la société de consommation, pour continuer à faire partie de la classe moyenne, pouvoir s'offrir des 'petits extras' sont élevés", détaille-t-il.

4. Rendre l'éducation plus professionnalisante et renforcer les fondamentaux

Revaloriser l'apprentissage, l'alternance et les métiers manuels

Renforcer l’enseignement des fondamentaux

Former davantage les jeunes générations au civisme

5. Relocaliser notre économie et notre consommation

Développer les commerces et emplois de proximité

Modifier la fiscalité pour avantager les produits locaux

Réindustrialiser la France pour la rendre plus autonome

Les questions liées à la relocalisation, à la souveraineté économique sont devenues très concrètes - Jérémie Peltier

Le directeur des études de la fondation Jean Jaurès explique aussi que les enjeux autour de la relocalisation, de la réindustrialisation, de la souveraineté économique, "sont devenus très concrets avec la crise sanitaire", comme on l'a vu lors de la pénurie de masques. Ces questions "se sont encore accélérées avec le conflit en Ukraine", ajoute Jérémie Peltier.

6. Faire évoluer le système démocratique et institutionnel

Exiger la présence des élus pour le vote des lois

Prendre en compte le vote blanc dans le résultat des élections

Assurer une plus grande transparence de l’utilisation de l’argent public

7. Durcir le système judiciaire et lui donner plus de moyens

Alourdir les peines des délinquants, criminels, auteurs de violences sexuelles contre les femmes et les enfants

Augmenter le budget et l'efficacité de la justice

Avoir plus régulièrement recours aux travaux d'intérêt général pour les personnes condamnées

8. Lutter plus efficacement contre l’évasion et l’optimisation fiscale

Renforcer les moyens de contrôle de l'évasion fiscale et les sanctions

Imposer tous les profits réalisés en France des multinationales et des GAFAM

Mettre fin aux paradis fiscaux

9. Améliorer l’accompagnement et les soins aux personnes âgées

Développer les solutions de maintien à domicile

Légaliser la fin de vie assistée

Donner plus de moyens aux EHPAD

10. Rendre la gestion des déchets plus efficace et développer l’économie circulaire

Favoriser la durabilité : tri, recyclage, lutte contre l’obsolescence programmée

Réduire drastiquement l'utilisation du plastique et les emballages

Restaurer la consigne sur le verre

11. Développer des transports plus écologiques dans tous les territoires

Améliorer le réseau ferré et réactiver les anciennes lignes

Favoriser les alternatives aux poids lourds pour le transport de marchandises comme le ferroutage

Renforcer les transports en commun dans les zones rurales

12. Évoluer vers un modèle agricole plus responsable

Mettre fin aux pratiques agricoles intensives destructrices des sols et de la biodiversité

Favoriser les pratiques d'agro-écologie

Améliorer le système de rémunération des agriculteurs

Les candidats à la présidentielle se positionnent sur vos priorités

Cet Agenda citoyen a été adressé aux candidats à l’élection présidentielle, qui se sont engagés à répondre à vos propositions. Nous publierons leurs prises de positions sur chacune des douze priorités.