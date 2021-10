Ma France 2022 : déjà près de 81.000 participants, découvrez vos thèmes favoris

"Ma France 2022", notre grande consultation citoyenne lancée avec la plateforme Make.org, vous permet d'exprimer vos idées pour la France de demain. Un mois et demi après son lancement, c'est un succès avec 619.000 votes et près de 81.000 participants. Voici les thèmes les plus souvent abordés.

La grande consultation citoyenne "Ma France 2022", lancée par France Bleu avec la plateforme Make.org le 25 août dernier, vous permet de formuler vos propositions pour la France de demain et de voter pour celles des autres, en vue de l'élection présidentielle et des élections législatives du printemps prochain. Un mois et demi après son lancement le 25 août, la consultation est déjà un succès : elle a réuni, à ce jour, 81.000 participants, rassemble 4.300 propositions et a engrangé 619.000 votes.

Démocratie et institutions, pouvoir d'achat et aides sociales et entreprises et emploi

L'occasion de faire le point, en plus de nos synthèses hebdomadaires, sur les thèmes les plus souvent abordés dans la consultation. A ce jour, les trois thèmes dont vous parlez le plus sont la démocratie et les institutions, le pouvoir d'achat et les aides sociales et les entreprises et l'emploi. D'autres thèmes d'actualité comme la fin de vie ou les énergies sont aussi régulièrement abordés.

Plus de transparence et de moralité en politique

Le thème le plus souvent cité, avec une proposition sur cinq, est donc celui de la démocratie et des institutions. Derrière ce thème, les questions de la transparence, de la moralité et de la probité en politique reviennent très souvent, et sont très régulièrement en tête des Top 10 hebdomadaires, les propositions les plus populaires.

De très nombreux participants réclament ainsi l’obligation d’un casier judiciaire vierge pour les élus, la réduction de leurs indemnités, et la fin des avantages pour les politiques. Ils réclament aussi la comptabilisation du vote blanc.

Anthony : Il faut exiger un casier vierge pour les élus et une démission d'office en cas de mise en examen. (83% pour ; 11% contre ; 6% neutre).

: Il faut exiger un casier vierge pour les élus et une démission d'office en cas de mise en examen. (83% pour ; 11% contre ; 6% neutre). Didier (67300) : Il faut réduire les indemnités des élus ayant des indemnités supérieures à 4.000€ net et empêcher le cumul des mandats/retraites/indemnités. (83% pour ; 8% contre ; 9% neutre).

(67300) : Il faut réduire les indemnités des élus ayant des indemnités supérieures à 4.000€ net et empêcher le cumul des mandats/retraites/indemnités. (83% pour ; 8% contre ; 9% neutre). Al (97460) : Il faut permettre qu'à partir d'un certain % de votes blancs, un référendum sur un changement du système politique soit engagé.( 73% pour ;17% contre ; 10% neutre).

En revanche, les propositions sur l'évolution de la durée du mandat, une VIe République, la fusion entre départements et région ou encore sur la mise en place du vote obligatoire ou sur la sortie de l’Union européenne divisent les participants à la consultation.

Fred : Il faut faire organiser un référendum sur le Frexit pour ne plus dépendre des traités européens et en sortir si le peuple est d'accord. (46% pour ; 41% contre ; 13% neutre)

Hausse des salaires et des petites retraites

Le deuxième thème le plus abordé, avec une proposition sur dix, est celui du pouvoir d'achat et des aides sociales. Les propositions sur l’augmentation des petites retraites ou la revalorisation des bas salaires sont nombreuses, et évidemment très populaires. Vous êtes également nombreux à réclamer davantage de contrôles pour lutter contre la fraude fiscale et sociale.

Guy : Il faut augmenter significativement les basses retraites et les bas salaires. (80% pour ; 12% contre ; 8% neutre)

: Il faut augmenter significativement les basses retraites et les bas salaires. (80% pour ; 12% contre ; 8% neutre) Paul (34970) : Il faut donner pouvoir aux administrations de croiser tous les fichiers informatiques afin de diminuer les fraudes fiscales et sociales. (79% pour ; 15% contre ; 6% neutre)

Mais les propositions sur la mise en place d’une retraite égale pour tous, la diminution des hautes retraites, une augmentation trop forte du Smic ou la mise en place d’un salaire universel suscitent la controverse.

Fouix : Il faut une retraite égale pour tous : 2000 euros quel que soit le métier exercé, ça s'appelle l'égalité. (29% pour ; 58% contre ; 13% neutre)

: Il faut une retraite égale pour tous : 2000 euros quel que soit le métier exercé, ça s'appelle l'égalité. (29% pour ; 58% contre ; 13% neutre) Shayneze (93170) : Il faut augmenter le salaire minimum à 2000 euros. (36% pour ; 38% contre ; 26% neutre)

Relocalisations et aide aux PME

Le troisième thème abordé est celui des entreprises et de l'emploi. La souveraineté économique apparaît comme une priorité. La majorité des votants sont d’accord sur le maintien des entreprises sur le territoire français, la réindustrialisation du pays, mais aussi sur la valorisation du travail et l’augmentation des aides pour les PME.

Murielle (78290) : Il faut aider les entreprises françaises à rester sur le territoire pour que nous soyons plus autonomes et créer de l'emploi. (86% pour ; 5% contre ; 9% neutre)

(78290) : Il faut aider les entreprises françaises à rester sur le territoire pour que nous soyons plus autonomes et créer de l'emploi. (86% pour ; 5% contre ; 9% neutre) Marie : Il faut que les entreprises françaises qui délocalisent à l'étranger (même en Europe) remboursent toutes les aides qu'elles ont obtenues. (78% pour ; 15% contre ; 8% neutre)

: Il faut que les entreprises françaises qui délocalisent à l'étranger (même en Europe) remboursent toutes les aides qu'elles ont obtenues. (78% pour ; 15% contre ; 8% neutre) Alexis : Il faut aider les TPE et PME en allégeant les cotisations sociales et les démarches administratives. (73% pour ; 12% contre ; 14% neutre).

En revanche, les participants sont divisés sur la modification du temps de travail hebdomadaire et sur un éventuel changement de l'âge de départ à la retraite.

Lucette : Il faut remettre la semaine de 39h et un départ à la retraite à 62 ans pour tous et toutes professions confondues. (49% pour ; 39% contre ; 13% neutre)

Le nucléaire fait plutôt consensus, les éoliennes demandent réflexion

Les participants évoquent également la production d'énergies, un débat déjà présent dans la campagne présidentielle. Ils sont plutôt d’accord sur le maintien du nucléaire comme énergie de transition, car ils la considèrent comme une énergie décarbonée.

Mais dès qu’un participant demande la création de nouvelles centrales, sa proposition divise, comme celles qui demandent la fin du nucléaire.

Thomas : Il faut maintenir le nucléaire comme énergie de transition et promouvoir la sobriété énergétique. (73% pour ; 13% contre ; 14% neutre)

: Il faut maintenir le nucléaire comme énergie de transition et promouvoir la sobriété énergétique. (73% pour ; 13% contre ; 14% neutre) Renzo : Il faut construire de nouvelles centrales nucléaires. (41% pour ; 42% contre ; 17% neutre)

Les participants à la consultation sont d'accord pour dire que les éoliennes méritent réflexion, et un débat sur leur impact.

Julien (06150) : Il faut mesurer le taux de retour énergétique quand on parle éolienne ou panneau solaire ! (76% pour ; 8% contre ; 16% neutre)

Il n'y a pas de consensus franc sur le développement massif de l’éolien, et inversement, ceux qui veulent la suppression des éoliennes et considèrent qu’elles défigurent les paysages ne recueillent pas non plus l’adhésion. La semaine dernière, l’écrivain Yann Queffélec proposait justement, dans l'émission Ma France, un référendum sur l’éolien.

Jean (86000) : Il faut supprimer et interdire les éoliennes qui saccagent inutilement nos paysages. (40% pour ; 40% contre ; 18% neutre)

Choisir sa fin de vie

Les participants s'expriment aussi sur de nombreux sujets qui ne sont pas encore des thèmes de campagne, mais qui sont des thèmes de société et devraient donc devenir des marqueurs de la campagne.

C'est le cas de la fin de vie : la majorité des participants sont d’accord pour faire évoluer la loi vers une légalisation du suicide assisté.

Marie Odile (64000) : Il faut pouvoir choisir de mourir dans la dignité : le suicide assisté sous contrôle médical doit pouvoir avoir lieu en France. (77% pour ; 13% contre ; 11% neutre)

(64000) : Il faut pouvoir choisir de mourir dans la dignité : le suicide assisté sous contrôle médical doit pouvoir avoir lieu en France. (77% pour ; 13% contre ; 11% neutre) Bernard : Il faut envisager une évolution de la loi sur l'euthanasie qui aboutisse à la liberté sur sa fin de vie. (78% pour ; 10% contre ; 12% neutre)

Une sécurité améliorée, la légalisation du cannabis divise

Si le thème de la sécurité est déjà très présent dans la campagne présidentielle, il ne fait pas partie des thèmes les plus cités par les participants à la consultation. Mais il est tout de même fréquemment cité, avec un consensus sur l’amélioration générale de la sécurité en France, et le durcissement des lois à l’encontre des délinquants.

Alex (59220) : Il faut l’efficacité judiciaire : pas de sursis, peine appliquée, obliger le délinquant à réparer le préjudice, pas d’insolvabilité. (80% pour ; 11% contre ; 10% neutre)

La question de la légalisation du cannabis pour mettre fin à l’insécurité divise les internautes.

JC (68100) : Il faut légaliser et encadrer la marijuana pour mettre fin à la délinquance et à la criminalité qui en découlent et ainsi créer de l'emploi numérique. (44% pour ; 42% contre ; 14% neutre)

Les participants partagés sur l'immigration

Le thème de l'immigration, déjà très présent dans la campagne, est aussi parfois cité par les participants. Une partie est d'accord pour limiter "l’immigration de masse" et clandestine.

Patrick : limiter l’immigration de masse. (68% pour ; 20% contre ; 12% neutre)

: limiter l’immigration de masse. (68% pour ; 20% contre ; 12% neutre) Didier : Il faut une loi encadrant l'immigration clandestine au détriment d'étrangers de tous pays vivant sur le sol français et parfaitement intégrés. (64% pour ; 17% contre ; 20% neutre).

Mais toutes les propositions qui demandent la fin totale de l’immigration divisent.

Claude : Il faut stopper l’immigration. (48% pour ; 41% contre ; 11% neutre)

Les candidats à la présidentielle se positionnent sur vos propositions

Toutes ces propositions vous permettent de vous emparer de la campagne électorale, d’en donner le tempo, d’établir votre “Agenda citoyen”. Cet “Agenda citoyen”, rédigé à partir des propositions les plus plébiscitées, nous permet d’interpeller les candidats en votre nom, et de leur demander de se positionner sur les thématiques qui vous tiennent le plus à cœur, près de chez vous. Avec l’ambition d’enrichir le débat public, et l’espoir de transformer vos idées en actions. Vos propositions viendront aussi nourrir nos reportages et émissions partout en France. À commencer par "Ma France", notre rendez-vous de la mi-journée présenté par Wendy Bouchard.